8銀行搶祭台幣高利定存　2家年息衝上2.2%

▲8銀行祭台幣高利定存，幫助民眾錢滾錢。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣、巫彩蓮／台北報導

2024年逼近尾聲，8家銀行搶在年終祭出台幣高利定存專案，以樂天銀行、王道銀行雙雙喊出年息「2.2%」的行情最優。專家建議欲享高利的民眾，需多比較、看仔細各優利內容及評估自身投資習慣，若不想冒匯差風險投資外幣，可評估挑選半年期以上的新台幣定存方案以鎖住高利。

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就市場上各家新台幣定存利率來看，一年期以樂天國際銀行的12個月定存年利率2.2%為最高，但該專案限存戶「前月月均活儲餘額增額」須超過新台幣2萬元者始符合申辦資格，單筆起存金額為新台幣1萬元，單月可定存金額上限則為「前月月均活儲餘額增額的50%」，若有興趣參與此方案的民眾，須留意並計算個人活儲帳戶每月平均餘額的增幅，此將連動影響申請資格及可存資金額度。

王道銀行推出的新台幣定存年利率2.2%，則為所有6個月期定存方案中利率最優，此案限新資金，即民眾於申辦當天個人帳戶內台外幣存款總餘額，相較今年9月30日存款餘額所超出之金額，為可參與此優利方案之金額，單筆最低起存金額為新台幣2萬元，單筆上限為新台幣300萬元，每人可承作筆數達99筆，可同時滿足想累積第一桶金的小資族以及資金較豐厚的族群。

定存年利率達2%以上者還有匯豐銀行，其針對該行卓越理財客戶提供六個月期新台幣定存優惠年利率2%，單筆起存金額為新台幣100萬元，每人可承作上限達新台幣1,500萬元，限新增資金可享高利優惠，有高資產理財需求的民眾可考慮。

此外，LINE Bank宣布推出新資金定存專案，6~10個月期均享年利率1.93%，百元起存，總存款最高存3千萬；台新銀行推出新台幣12個月定存年利率1.88%；遠東商銀則推出12個月定存年利率1.76%。台新銀、遠東銀皆限新資金參與，單筆起存金額分別為10萬元、20萬元。