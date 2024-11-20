前勞動部次長約談謝宜容卻沒紀錄「遭疑吃案」　何佩珊：重啟調查

▲勞動部長何珮珊。（圖／記者屠惠剛攝）



記者廖婕妤／台北報導

勞動部勞發署北分署1名公務員本月4日在辦公室輕生引發關注，前分署長謝宜容遭調離降職，並送考績會議處，不過傳出今年2月前次長王安邦曾約談謝宜容，但勞動部卻不斷強調沒有紀錄，引發委員不滿，質疑勞動部吃案，對此，勞動部長何佩珊說，王安邦2月是否約談謝宜容，即刻重啟調查。

立法院衛環委員會今日邀請勞動部部長、銓敘部、國防部、內政部警政署、內政部消防署、行政院人事行政總處、考試院、公務人員保障暨培訓委員會就「職場霸凌防治與處理作業」進行專題報告，並備質詢。

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針對消息爆料，謝宜容今年2月就遭投訴職場霸凌，且前次長王安邦有約談謝宜容，但過沒多久王安邦就離職了，且此次調查報告並沒有提到這件事情，引發外界質疑。

何佩珊原先不斷強調，這應該是私下談話、沒有紀錄，2月份部裡沒有約談紀錄，真的沒有這件事，沒有資料，沒有調查這件事情，是因為謝宜容2月有沒有跟王安邦碰面，不是這次事件調查的重點，「且當時陳情的對象是王安邦次長，那他為什麼沒有列案我不了解，當時不是我（當部長）。」

不過，立委不斷要求，勞動部應該要重啟調查，若有人2月就投訴謝宜容職場霸凌，就應該要主動著手調查，而不是等著王安邦來回應；對此，何佩珊最終妥協，承諾「王安邦2月有沒有約談謝宜容，即日起重啟調查。」

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