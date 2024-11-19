快訊／陽明明年加薪3%、年終獎金加紅利約21個月　4年領逾百月獎金

▲陽明海運員工累計4年來共領取逾100個月獎金。（圖／陽明海運提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2609)日前董事會通過明年員工比照公務人員加薪3%，年終獎金12個月，固定獎金1個月，預計明年股東會後可分配的員工紅利（員工酬勞）約8個月，累計4年來共領取逾100個月獎金。

陽明員工在2021年和2022年合計領取超過45個月員工紅利，年終獎金部分依據官股相關規定，原限制最高領8個月，但因長榮海2021年決定發45個月年終獎金，引發陽明員工抗爭，最後將上限提高為12個月，加上每年固定發給的1個月獎金，共13個月，在員工紅利部分，2021與2022年累計發放超過45個月紅利，這兩年合計年終獎金共領26個月。

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陽明員工紅利在貨櫃三雄當中撥放比例最高，為稅前盈餘的1%，長榮0.5%，萬海0.6%。陽明2021年EPS是48.73元，2022年是51.71元，合計100.44元，業界高層指出，以這兩年發了45個月員工紅利來推估，陽明今年EPS估約18元，可發員工紅利8.1個月。

陽明去年EPS僅1.37元，估計年終獎金加紅利共約3.1個月，而在2020年EPS有4.51元，是3倍數，估計年終獎金加紅利約有9個月，累計4年來共領約104個月獎金，相當於多賺了8.67年薪資。

陽明今年第三季單季合併營收為728.38億元，稅後淨利283.67億元，年增911％，為2年來單季新高，每股盈餘8.12元。 累計前三季合併營收為1,692.29億元，稅後淨利為516.34億元，年增750％，EPS14.79元。