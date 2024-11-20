國泰金11月庶民指標：景氣展望、股市樂觀指數同步走弱

▲國泰金。（圖／國泰提供）

記者巫彩蓮／台北報導

國泰金發布11月國民經濟信心調查結果，民眾景氣現況樂觀指數由10月-6.4走弱至-8.1，對於台股的樂觀指數由10月18.1，下降至11月15.7，風險偏好指數亦由10月17.7，減弱至11月17.1。

國發會最新公布的9月景氣對策信號由紅燈轉為黃紅燈，領先指標與同時指標上揚幅度減緩，國泰金11調查顯示，景氣現況樂觀指數由10月-6.4，走弱到11月-8.1；同期間，展望樂觀指數同步由-5.3下降至-8.1。

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大額消費意願指數微幅上揚由10月9上揚至11月11.3，耐久財消費意願指數亦同步由-9.9微幅上升至-9.4 ，顯示消費動能仍穩健。央行10月推出信用管制措施的豁免條款，令買房意願由10月-56.2，小升至11月-53.8，賣房意願亦由-11.5至微幅上揚-11.1。

主計總處8月預估台灣明（2025）年經濟成長率3.26%，通貨膨脹率1.91%，11月調查結果顯示，民眾對於明年台灣經濟成長率的平均預期值小幅滑落至2.84% (前月2.87%)，有52%的 (前月51%)的民眾認為2025年經濟成長率會低於3%；而民眾對於明年平均通膨預期值落在2.27% (前月：2.3%)，有66% (前月68%)的民眾認為明年通貨膨脹率會高於2%。整體而言，民眾對於今年的經濟成長率及通膨預期同步微降，相較於主計總處，民眾對於明年的經濟成長仍較保守，對於通膨預期則相對較高。



