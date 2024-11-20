「我當然敢辦她」！勞長何佩珊承諾本周懲處謝宜容　移送監院檢調

▲勞動部長何佩珊。（圖／記者屠惠剛攝）



記者廖婕妤／台北報導

勞動部勞動力發展署北分署1名公務員本月4日在辦公室輕生引發關注，前分署長謝宜容遭調離降職，並送考績會議處，但她至今仍神隱未出面道歉，外界質疑是不是因為謝宜容靠山太硬，所以不敢辦她？勞動部長何佩珊今（20）日強調，「我當然敢辦她」，這周內就會完成懲處、移送監察院檢調。

何佩珊表示，謝宜容對其他一級主管們有霸凌的事實，但無法證實謝宜容有「直接霸凌」該名輕生同仁，因為謝宜容並不是輕生同仁的直接主管，立委質疑是不是因為謝的靠山硬、不敢辦她？何佩珊強調「我當然敢辦她」，這禮拜內會完成懲處，移送監察院檢調。

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何佩珊強調，要把謝宜容調去哪裡還要一點時間，這種時候會有哪個地方願意要她去呢？謝宜容休假到22日，22日會公布她去哪裡、帶著她出來道歉。

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署員工本月4日在辦公室輕生，不過勞動部第一時間以「家屬意願」為由不多談，8日爆出疑遭霸凌後展開調查，昨（19）日對分署長調查結果出爐，雖無實質霸凌證明，但認為謝女有咆哮等行為，情緒控管不當，調職懲處，並送考績會。

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