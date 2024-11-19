達運光電預計12月11日掛牌上市　承銷價暫定68.8元

▲達運光電董事長陳碧霜（左）、總經理戴國源（右）。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

達運光電（8045）配合上市前公開承銷，對外競價拍賣7,623張，競拍底價59.31元，每一投標人最高得標張數972張，暫定承銷價68.8元。競拍時間為11月21日至25日，11月27日開標；11月29日至12月3日辦理公開申購，12月5日抽籤，暫定12月11日掛牌。該公司今年前三季累計營收新台幣13.87億元，稅後淨利1.67億元，EPS 2.05元。

達運光電長期專注在寬頻網路設備，以「ACI」自有品牌行銷全世界，銷售市場包括北美，中南美洲，歐洲，亞洲，針對當地需求提供專業的技術支持服務，並因地制宜地進行產品的定制化開發，並成功建立起穩固的長期合作關係。根據Statista市調數據，綜合分析電信及有線電視寬頻網際網路市場發展，高頻寬需求的使用者，2020至2024年期間平均年成長率約8%左右，全球網際網路使用人數從2020年的45億，預估至2029年將達73億人，年複合成長率約2.4%。

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達運光電近年來強化AIoT佈局，整合物聯網軟硬體，隨著智慧聯網和AI技術的普及，公司針對物聯網設備整合提供全面解決方案，並結合大數據和人工智慧技術，提升產品的連接性和智能化水準。

在技術創新方面，達運光電持續投入研發，除在寬頻網路外，更聚焦於AI、大數據分析、低軌衛星技術及國防應用等領域。公司開發的智慧訊號管控模組（DSIM）及跨平台產品創新方面已獲得多家國際運營商的認可。此外，公司也與工研院合作，成功開發AI影像辨識技術，並已在科技執法、智慧監控等領域取得顯著成果，為未來智慧城市與智慧安防系統打下堅實的基礎。

憑藉高技術門檻與穩定的服務質量，公司不僅成為北美主要的寬頻設備供應商之一，在東南亞的印尼、泰國和菲律賓等地，達運光電也將智慧聯網設備應用於各種智慧場域建置，包括智慧監控、數據分析等領域。透過與當地經銷商及營運商的密切合作，將技術支持深入至最終用戶層級，進而提升產品在當地市場的接受度與競爭力。隨著全球市場對智慧聯網技術需求的增加，達運光電也正計劃進一步深入智慧家庭、智慧醫療和長期照護等多元領域，提供涵蓋硬體、軟體與即時技術支持的解決方案。

展望未來，達運光電計劃在五年內進一步增強物聯網、AI、低軌衛星、熱影像技術、無人機通訊領域，並藉此擴展技術版圖，逐步增加市場佔有率；隨著智慧聯網技術的普及，達運光電後勢值得期待。