勞動部涉霸凌分署長「目的良善」挨轟　何佩珊：僅專家用語

▲勞動部長何佩珊。（圖／記者屠惠剛攝）



記者廖婕妤／台北報導

勞動部勞動力發展署北分署1名公務員輕生引發關注，北分署前分署長謝宜容遭到調離降職，並送考績會議處，但她至今仍神隱未出面道歉，且報告中一句「目的良善」引起眾怒，對此，勞動部長何佩珊今（20）日表示，關於「目的良善」一句，這是專家們的專業用語，不代表認同霸凌行為。

立法院衛環委員會今日邀請勞動部部長、銓敘部、國防部、內政部警政署、內政部消防署、行政院人事行政總處、考試院、公務人員保障暨培訓委員會就「職場霸凌防治與處理作業」進行專題報告，並備質詢。

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關於報告內提到一句「目的良善」，何佩珊會前受訪時說，這是心理諮商師所主導起草裡面的用語，其實都是專家們的專業用語，他們在敘述上必須兼顧平衡，所以請大家諒解，這並不代表這份報告認同所謂的霸凌行為。

何佩珊指出，有其他的員工還有意見，這我可以理解、沒有關係，報告才剛出來，也許大家平心靜氣，好好的把它讀完，那大家放心，這絕對不會推卸，我對懲處其實還在進行中，因為我已經送考績會了，考績會一定給大家保證，我會對這個做出非常慎重，而且絕對讓大家可以接受的懲處，請大家不用懷疑，謝宜容已經降等了，請大家一定要相信我們部內所進行的行政程序，必須先完成這個程序，才能進行這個合理、適當的懲處。

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