鴻海子公司公告賣股　鴻準氣弱跌破90元整數關卡

▲鴻準精密。（圖／翻攝官網）

記者巫彩蓮／台北報導

鴻海（2317）昨（19）日公告子公司寶鑫國際投資以每股均價94.065 元處分轉投資機殼廠鴻準（2354）1.4 萬張，交易金額13.21億元，處分利益2.03億元，受到鴻海處分持股消息拖累，今（20）日鴻準開低走低，跌幅逾6%，最低來到87.4元。

10月下旬以來，鴻準股價從70元附近起漲，一度飆高到11月15日99.9元，波段漲幅漲幅達42%，短線急漲被列為注意股票，原因在於，市場傳言傳出鴻準切入AI水冷供應鏈，惟日前鴻準法說會中卻對水冷散熱業務拋出保守的展望與進度，至今為止尚未有任何水冷相關零組件獲得驗證。

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鴻準澄清對於AI水冷供應鏈布局，加上寶鑫公司逢高調節持股，才會造成今日股價拉回。

寶鑫公布從11月8日至19日期間，處分鴻準1.4萬張，處分之後，寶鑫對鴻準持股降至 11.21 萬張、持股比重7.93%，根據鴻準財報顯示，鴻海持股鴻準13.97萬張、比重9.87%，鴻揚創投持股8.5萬張、比重6%、鴻海其它 2 家子公司鴻棋、鴻元也有鴻準持股。

鴻海昨日宣布斥資159億元，創下高雄聯開案的新紀錄的行情成功取得高雄捷運黃線Y15站聯開案最優申請人資格，未來將在聯開基地上，以延續在地海洋文化，建造世界級地標為目標，打造45層商業辦公大樓以及32層住商複合式大樓，鴻海在南台灣的旗艦總部也將進駐其中。

鴻海股價自11月11日220元波段高價，拉回昨天201元，這段期間三大法人同步賣超，合計調節8.7萬張，今日股價呈現反彈，以206.5元開出，截至9點半為止股價都在盤上震盪。

