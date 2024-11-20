快訊／台股收盤大跌160.44點　台積電跌15元至1025

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（20日）開高走低，加權指數終場大跌160.44點，以22688.36點作收，跌幅0.7％，成交量3768.75億元。
美股前一交易日漲多跌少，台股上午以上漲24.11點開出，指數開高走低，盤中最高達22977.56點，最低22622.47點，終場收在22688.36點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌15元來到1025元，跌幅1.44％；鴻海（2317）上漲2.5元至206元；廣達（2382）上漲5.5元至295.5元；陽明（2609）上漲2.4元來到77.1元；元大台灣價值高息（00940）維持平盤至9.51元。
今天漲幅前5名個股為泰福-KY（6541）上漲6.2元，漲幅10％；中華（2204）上漲7.3元，漲幅9.97％；錸寶（8104）上漲5元，漲幅9.88％；兆勁（2444）上漲1.5元，漲幅9.87％；華冠（8101）上漲1元，漲幅9.57％。
跌幅前5名個股則為展達（3447）下跌10元，跌幅10％；力銘（3593）下跌0.94元，跌幅9.99％；虹光（2380）下跌0.55元，跌幅9.96％；興能高（6558）下跌3.1元，跌幅9.92％；鴻準（2354）下跌9.3元，跌幅9.91％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|泰福-KY（6541）
|68.2
|▲6.2
|▲10.0％
|中華（2204）
|80.5
|▲7.3
|▲9.97％
|錸寶（8104）
|55.6
|▲5.0
|▲9.88％
|兆勁（2444）
|16.7
|▲1.5
|▲9.87％
|華冠（8101）
|11.45
|▲1.0
|▲9.57％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|展達（3447）
|90.0
|▼10.0
|▼10.0％
|力銘（3593）
|8.47
|▼0.94
|▼9.99％
|虹光（2380）
|4.97
|▼0.55
|▼9.96％
|興能高（6558）
|28.15
|▼3.1
|▼9.92％
|鴻準（2354）
|84.5
|▼9.3
|▼9.91％
資料來源：證交所
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