快訊／台股收盤大跌160.44點　台積電跌15元至1025

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（20日）開高走低，加權指數終場大跌160.44點，以22688.36點作收，跌幅0.7％，成交量3768.75億元。

美股前一交易日漲多跌少，台股上午以上漲24.11點開出，指數開高走低，盤中最高達22977.56點，最低22622.47點，終場收在22688.36點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌15元來到1025元，跌幅1.44％；鴻海（2317）上漲2.5元至206元；廣達（2382）上漲5.5元至295.5元；陽明（2609）上漲2.4元來到77.1元；元大台灣價值高息（00940）維持平盤至9.51元。

今天漲幅前5名個股為泰福-KY（6541）上漲6.2元，漲幅10％；中華（2204）上漲7.3元，漲幅9.97％；錸寶（8104）上漲5元，漲幅9.88％；兆勁（2444）上漲1.5元，漲幅9.87％；華冠（8101）上漲1元，漲幅9.57％。

跌幅前5名個股則為展達（3447）下跌10元，跌幅10％；力銘（3593）下跌0.94元，跌幅9.99％；虹光（2380）下跌0.55元，跌幅9.96％；興能高（6558）下跌3.1元，跌幅9.92％；鴻準（2354）下跌9.3元，跌幅9.91％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 泰福-KY（6541） 68.2 ▲6.2 ▲10.0％ 中華（2204） 80.5 ▲7.3 ▲9.97％ 錸寶（8104） 55.6 ▲5.0 ▲9.88％ 兆勁（2444） 16.7 ▲1.5 ▲9.87％ 華冠（8101） 11.45 ▲1.0 ▲9.57％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 展達（3447） 90.0 ▼10.0 ▼10.0％ 力銘（3593） 8.47 ▼0.94 ▼9.99％ 虹光（2380） 4.97 ▼0.55 ▼9.96％ 興能高（6558） 28.15 ▼3.1 ▼9.92％ 鴻準（2354） 84.5 ▼9.3 ▼9.91％

資料來源：證交所