謝宜容超硬身家曝！一路高升被封「公關高手」　花錢打點不手軟

▲勞動部內部傳出，謝宜容今日趕在考績會開鍘前，早一步請辭。（圖／翻攝自勞動力發展署北基宜花金馬分署臉書）

圖文／CTWANT

勞動部勞動力發展署北分署發生職員輕生悲劇，調查後確認與分署長謝宜容涉及長期職場霸凌有關，本人至今神隱未出面道歉，也讓外界好奇她有怎樣的背景和靠山？不過，勞動部長何佩珊今（20）日強調「我當然敢辦她」，這周就會完成懲處，移送監察院及檢調。沒想到還未等部裡開鍘，勞動部內部已傳出謝宜容請辭，理由是到國外陪孩子。

謝宜容為何能在勞動部如此「搖擺」？知情人士向《中時新聞網》透露，謝宜容出身雲林望族，娘家是雲林當地一家知名傳產工廠，家族事業從早年到現在都處龍頭地位，因此她被視為豪門千金。她的丈夫家世背景也不簡單，是一家高科技產業上游供應商，在台灣和海外擁有多家工廠，財力雄厚。

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由於家族背景強大，謝宜容早年取得台北大學社會工作學系碩士後，就進入台北市政府擔任志工。在公職生涯中，沒有經濟壓力，加上龐大的家族金援，因此花錢不手軟、凡事面面俱到，是同事眼中的「公關高手」，隨後進入中央單位後，更是展現超強的「公關」打點能力，官場之路因此一路往上飛，在前勞動部部長許銘春的辦公室擔任秘書，後來直接略過分署組長歷練，2023年2月從部長室專委高升分署長。

霸凌事件發生後，何佩珊極力解釋「並非有直接關係」，也遭外界質疑是不是因為謝宜容有靠山，因此不敢辦她。對此，何佩珊指出，謝宜容對其他一級主管們有霸凌的事實，但無法證實謝宜容有「直接霸凌」該名輕生同仁，也透露會在這禮拜完成懲處，並於22日帶她出面道歉。

不過，現在勞動部內部傳出，謝宜容今日趕在考績會前，早一步請辭，理由是到國外陪孩子。

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