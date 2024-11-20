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勞動部公務員輕生案　何佩珊：願下台負政治責任

▲▼勞動部長何佩珊 立法院備詢 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲勞動部長何佩珊。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社

對勞發署公務員輕生案，立院備詢的勞動部長何佩珊今（20）天數度落淚。面對藍委質疑她透過政黨高層聯繫接受陳情民代是施壓，何佩珊否認。被問到要負的政治責任是下台嗎，她說，是。

立院社環委員會邀請勞動部部長、銓敘部、國防部、內政部警政署、內政部消防署、行政院人事行政總處、考試院、公務人員保障暨培訓委員會、教育部及國家科學及技術委員會就「職場霸凌防治與處理作業」進行專題報告，並備質詢。

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行政院新莊聯合辦公大樓的勞發署北分署4日有人員發現有人陳屍辦公室，經了解是勞發署公務人員輕生，疑因遭受長官（謝宜容）職場霸凌所致。勞動部昨天公布行政調查報告，但輿論質疑懲處過輕，今天引發朝野立委關注。

面對一連串質詢，何佩珊下午面對國民黨籍立委廖偉翔質詢時已哽咽、落淚。廖偉翔於是暫停讓她緩和情緒，再做質詢。並問及何佩珊上午備詢時說願意負起政治責任是指下台與否。何佩珊說，是。

廖偉翔接續質疑，何佩珊透過政黨高層聯繫接獲陳情的民代，是施壓、吃案。何佩珊說，她不認為是如此。

主席蘇清泉質詢時，何佩珊說，這是很有意義的教訓，第一次到行政院機關擔任首長，期待跟文官合作，但發現體制內有難以掌控的惡習、陋習，就像是她早上講的猶太作家漢娜・鄂蘭所說的「邪惡的平庸」。

她指出，社群網路對文官體系的剝削也是不遑多讓的，親眼看到文官的辛苦，要面對網路上層出不窮的質疑、謾罵，當今文官體制有諸多困境，期望各界能從她面對此事件的例子看到文官體制裡面的問題。蘇清泉最後跟她說：「加油！」

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