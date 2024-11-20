張忠謀自傳下冊內容曝光　和黃仁勳披薩晚餐拯救台積電

▲台積電創辦人張忠謀。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／綜合報導

台積電創辦人張忠謀親撰《張忠謀自傳》於11/15開放預購，首日即登上博客來暢銷榜冠軍，是2024年最受矚目、最被期待的新書。天下文化於今日首度釋出《張忠謀自傳》下冊第三十二章書摘，揭開當年和黃仁勳用餐，解決因四十奈米初期良率不佳而嚴重虧損的輝達懸案。

2009年五月，張忠謀召回「被離職」員工、提升同仁士氣，六月返任CEO後，他與時任資深副總的劉德音聯手以「公關」方式回應各界對台積電「四十奈米生產問題」的不安，並於七月親自飛往矽谷與黃仁勳（Jensen Huang）用餐，解決因四十奈米初期良率不佳而嚴重虧損的輝達懸案。

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同年十月，張忠謀重整事業組織，將公司裡最被看好的兩個經理人劉德音和魏哲家，分別安排於營運組織及新的業務發展組織。張忠謀表示「2009年6月重兼CEO後的幾年，是我成就頗為豐富的年代」。

張忠謀在內文提及黃仁勳，表示當時兩人已是十幾年的老友，也常去他家吃沙拉和披薩。張忠謀在返任CEO時與黃仁勳通話，黃仁勳也特別提醒兩家公司之間的懸案需盡速解決。此後三星期，張忠謀花了幾十小時，與公司內有關同仁深入探討此案，並且有解決方案。他飛往矽谷與黃仁勳全家有一個簡單而愉快的披薩晚餐。餐後，兩人進書房開始了嚴肅的談話。張忠謀提出與台積電同仁研究了三星期的和解建議，上億美元的賠償金，並且強調：這建議是唯一的建議，

張忠謀也說，它的有效期是四十八小時，如你在四十八小時內仍不同意，台積電只得找仲裁人了。黃仁勳在兩天內同意了，直到現在輝達仍是台積電最大客戶之一。