超攜黃金慘了！　海關今年沒收逾12公斤

▲黃金示意照。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

出境旅客當心！台北關統計，今年來查獲旅客出入境未申報攜帶超過限額現金、黃金等洗錢防制物品案件已達56案，較去年增加33％，沒入價額折合台幣自3943萬元增加至5884萬元，增幅高達49％，其中黃金更是由7637公克大幅增加至12328公克，超過12公斤。

台北關表示，依據現行規定，旅客出入國境攜帶現金部分，新台幣以10萬元為限、人民幣以2萬元為限、其他外幣則以等值1萬美金為限；非現金部分，無記名有價證券總值以等值1萬美金為限、黃金以等值2萬美金為限、其他有洗錢風險之貴重物品（如鑽石、寶石、白金等）以等值新台幣50萬元為限，攜帶以上物品超過限額者，均應主動向海關申報。

[廣告]請繼續往下閱讀...

上述「各項」物品限額部分，以「每位」旅客「個別計算」，且「無年齡限制」，旅客向海關辦理申報後即可攜帶出入境，申報作業亦無須繳交任何稅費或手續費，旅客一定要誠實申報以保障個人財產。

臺北關提醒，旅客不論是出境或入境，攜帶現金及貴重物品超過限額時，應依規定主動申報，避免因疏忽或誤解法規而導致財物遭沒入或罰鍰。如對出入境申報尚有疑問，可至該關網站〔旅客通關〕專區查詢，以確保自身權益。

