勞長何佩珊崩潰！「目的良善」挨轟　淚灑立法院

▲勞動部長何佩珊上午進立法院接受質詢前畫面。（圖／記者屠惠剛攝）

記者廖婕妤／台北報導

勞動部轄下勞動力發展署北分署一名39歲員工疑因職場霸凌本月初辦公室自縊身亡，勞動部長何佩珊今（20）日赴立法院接受質詢時受到輪番詢問，在中午過後再被問到調查報告寫「目的良善」一詞，她突然情緒崩潰在立法院落淚，直呼「用語錯了，我們承認錯誤。」

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▲勞動部長何佩珊中午後為霸凌調查質詢崩潰哭泣。（圖／翻攝立法院視訊畫面）

今日上午何佩珊面對外界詢問「目的良善」一詞時還回覆「專業用語」，至中午12點54分，國民黨立委廖偉翔質詢「什麼是目的良善？」，她瞬間情緒崩潰難以回答，主席只好暫停時間等她平復心情後再說明。

何佩珊隨後表示，「謝分署長確實有霸凌行為」，至於「目的良善」一詞，她表示，「這樣的用語錯了，我們承認錯誤」。

另在回答國民黨立委蘇清泉質詢時，何佩珊對上任半年的表現自評「不及格」，並說此次事件是一個很有意義的教訓，她表示，「這是我第一次進到行政部門，龐大的官僚體系我很陌生，很戒慎恐懼。」

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