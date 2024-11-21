華南金前3季獲利創新高　明年股利優於今年

▲華南金控總部外觀。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

華南金（2880）於昨（20）日召開法人說明會，今（2024）年累計前10月自結稅後淨利196億元，年成長6.94%，每股稅後盈餘（EPS）1.42元，華南金預期，獲利提升股利自然也會跟著提高，明年股利會比今年好，原則上以現金股利為主、股票股利為輔。

華南金今年前3季自結稅後淨利178.52億元，年成長5.7%，創下歷年新高， EPS 1.3元，年化稅後股東權益報酬率(ROE) 11.17%、資產報酬率(ROA) 0.59%，淨值年增11.6%，總資產隨業務成長穩健擴增，已突破4兆元關卡。

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子公司華南銀行今年前3季在金融商品投資淨收益及手續費淨收益成長挹注下，自結稅後淨利162.56億元，年成長4%，EPS 1.56元，年化ROE 9.28%、ROA 0.55%，占集團獲利貢獻84%。業務動能持續推進，並維持同業間良好地位與排名，包括：國銀聯貸主辦及共同主辦金額排名第1名、都更與危老放款合計餘額位居公股銀行第2名、基金保管規模以1.26兆元名列銀行同業第2名。

子公司華南永昌證券今年前3季受惠資本市場交易熱絡，經紀及承銷業務收入均較去年同期成長，自結稅後淨利16.65億元已超越去年全年獲利，年增41.8%，EPS 2.54元。經紀業務市占率2.71%，融資餘額市占率5.09%，分別排名公股第1、2名。

子公司華南產險因本業及資金運用收益增加，今年前3季自結稅後淨利11.81億元亦超越去年全年獲利，年增78.7%，EPS 5.9元；簽單保費總收入111.49億元，刷新歷年同期新高紀錄，市占率5.42%，同業排名第6名，並成立「商品創新研發小組」，加速各險種新商品開發、強化保險商品差異化、提升整體競爭力。