你有領到？　人力銀行：千萬勞工今年平均年薪80.2萬元

▲今年平均年薪80.2萬元。（圖／記者劉維榛攝）



記者廖婕妤／台北報導

你有領到嗎？104人力銀行公布《2024-2025台灣地區薪資福利調查報告》，今年千萬勞工平均年薪為80.2萬元，其中以半導體業103.5萬元最多，若以職務來看，則以類比IC設計工程師平均年薪176.2萬元最高。

104人力銀行說明，根據104人資學院《2024-2025台灣地區薪資福利調查報告》顯示，今年平均年薪80.2萬元，半導體103.5萬元最多8連霸，5大高薪產業中，除了鞋類紡織品製造業佈局海外，外派機會多墊高從業人員薪資外，半導體、電信及通訊業、電子零組件業、軟體網路業4個為科技相關產業。

[廣告]請繼續往下閱讀...

細看各職務薪資，根據調查報告，工程職前5大高薪職務分別為類比IC設計工程師平均年薪176.2萬、數位IC設計工程師157萬、IC佈局工程師118.3萬、演算法開發工程師110.9萬、資料科學家110.2萬。這5大高薪職務均與AI相關，能否掌握AI趨勢，擁有「做AI的」的能力，將是工程職薪水脫穎而出的關鍵。

至於非工程職，受惠於今年上半年房市熱潮，不動產交易員平均年薪152.1萬、專利師110.3萬、汽車銷售類人員與通路開發人員104萬、營建發包人員102.8萬。這5大職務中，多為業績或績效帶動整體薪資、以及專業技術職。

104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄分析，AI熱潮帶動科技業發展，當企業營收增加，面對缺工留才、攬才持續艱困之際，企業更願意與員工共享獲利，提升從業人員的薪資。