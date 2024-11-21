ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

中信金控十度獲IDC肯定！勇奪「臺灣年度未來企業大獎」、「臺灣未來資安創新獎」

▲▼中信金控,IDC,臺灣年度未來企業大獎,臺灣未來資安創新獎。（圖／中信金控提供）

▲數位金融科技領先，中信金控十度獲IDC肯定。

圖、文／中信金控提供

中國信託金融控股公司（簡稱「中信金控」）旗下子公司中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）及台灣人壽保險公司（簡稱「台灣人壽」）以客戶需求為核心，積極整合創新科技，連續十年獲全球知名科技市場情報、數據與顧問諮詢機構IDC（International Data Corporation，國際數據資訊）肯定，11/18獲頒「臺灣年度未來企業大獎」（Future Enterprise of the Year, Taiwan）、「臺灣未來資安創新獎」（Best in Future of Trust, Taiwan）兩項大獎，為本屆臺灣金融業獲獎表現最佳之機構。

「2024未來企業大獎」（Future Enterprise Awards 2024）頒獎典禮假新加坡濱海灣金沙酒店舉辦，由中國信託銀行新加坡分行協理張達基出席受獎。主辦單位表示，中信銀行近年以創新架構應對人工智慧（Artificial Intelligence, AI）巨浪，以「科技賦能，推動以人為本的數位轉型」說明中國信託推動數位轉型的具體成效，包含整合內部AI智能科技、數據治理及自動化運算等系統，搭建一座可共用且具即時性之科技整合平臺，共推出超過100項落地應用之金融商品及服務，尤其透過 AI 科技遏止金融犯罪，與警政署合作導入智慧型ATM布建詐騙預警系統，即時監控可疑交易和非法帳戶，有效降低24%的詐騙案件，備受主辦方高度讚譽，勇奪本屆最大獎「臺灣年度未來企業大獎」。

此外，本屆唯一獲獎之臺灣壽險業者台灣人壽則以「專家託管延伸偵測與回應系統」服務，勇奪「臺灣未來資安創新獎」，樹立臺灣保險數位化嶄新里程碑。台灣人壽對齊新版美國國家標準技術研究院網路安全框架（NIST CSF 2.0），設計創新資安管控機制，強化治理、識別、防護、偵測、回應、復原等資安結構，同時運用人工智能、自動化和威脅關聯等技術分析大量資料，有效提升資安事故偵測與應變速度，整合資安與個資管理，讓台灣人壽成為第一家總公司取得ISO 27001資訊安全及ISO 27701隱私資訊管理國際標準認證之壽險公司，有效保護客戶資料，打造最高級別之保險服務，成效卓著獲評審團認同。

中國信託金控致力於數位轉型及創新，今年以來榮獲國內外逾300項大獎，未來，中信金控將持續以強勁的數位核心競爭力接軌國際，打造「臺灣第一、亞洲領先」的金融領導品牌。
 

關鍵字： 中信金控IDC臺灣年度未來企業大獎臺灣未來資安創新獎

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

中信金控照顧同仁身心健康 　奪《康健雜誌》「2024 CHR健康企業公民」金獎

中信金控照顧同仁身心健康 　奪《康健雜誌》「2024 CHR健康企業公民」金獎

中國信託金融控股公司（中信金控）榮獲《康健雜誌》主辦的「2024 CHR健康企業公民獎」大型金融業金獎。該獎項評選企業如何從健康意識、飲食、活動、管理四大面向照顧員工身心靈健康，中信金控以其多元完整且具有成效的活動規畫與健康風險管理實際作為脫穎而出。

2024-11-08 18:14
證交所：上市6檔明起暫停融資融券交易　5家恢復

證交所：上市6檔明起暫停融資融券交易　5家恢復

證交所今（21）日公告6檔上市公司淨值低於票面，明（22）起暫停融資融券，另有5檔上市公司因每股淨值已回復至票面以上，恢復融資融券。

2024-11-21 16:12
華航明年復飛關島、奧克蘭　看票價仍能維持高檔

華航明年復飛關島、奧克蘭　看票價仍能維持高檔

華航（2610）今日舉行法說會，經營團隊指出，明年客機新航點將復飛關島、紐西蘭北島的奧克蘭，貨機則會在明年2月開啟加拿大多倫多包機；針對票價，預期明年票價仍能維持相對高檔，但會有一點下滑。

2024-11-21 16:11
抽中拼賺逾8萬！LINE Pay上市申購下周起跑　一張要50.8萬

抽中拼賺逾8萬！LINE Pay上市申購下周起跑　一張要50.8萬

第三方支付業者LINE Pay（連加網路商業股份有限公司、股票代碼7722）配合上市前公開承銷，公告將於下周一（25日）起展開3天申購期，每股申購價格高達508元，也就是參與抽籤一張要價50.8萬元，此次公開承銷張數1748張，每戶申購1張，11月29日抽籤，新股定12月5日掛牌。

2024-11-21 15:43
快訊／5張7-8月千萬發票沒人領　嘉義停車100元中大獎

快訊／5張7-8月千萬發票沒人領　嘉義停車100元中大獎

今年9-10月統一發票即將在下周一（25日）開獎，不過財政部統計7-8月統一發票兌領情況發現，還有5張千萬元特別獎沒有人來領，有人在嘉義嘟嘟房花100元停車就幸運中大獎。若加上4張200萬元特獎與4張100萬元雲端發票獎待領，共13名幸運兒還沒現身，財政部呼籲明年1月6日前要領走，以免和財神爺擦身而過。

2024-11-21 10:30
下市可能性再增！　美超微收那斯達克發函「未遵守上市規則」

下市可能性再增！　美超微收那斯達克發函「未遵守上市規則」

根據外媒報導，對於看好美超微的多頭來說，現在的局面是一個毀滅性的發展，美超微要求額外時間提交必要財務報表的請求已被拒絕，可能導致美超微從交易所下市。根據最新消息，美超微電腦已經收到了納斯達克交易所的一封正式信函，信中稱該公司「不符合納斯達克上市規則5250(C)(1) 」。

2024-11-21 11:17
你有領到？　人力銀行：千萬勞工今年平均年薪80.2萬元

你有領到？　人力銀行：千萬勞工今年平均年薪80.2萬元

你有領到嗎？104人力銀行公布《2024-2025台灣地區薪資福利調查報告》，今年千萬勞工平均年薪為80.2萬元，其中以半導體業103.5萬元最多，若以職務來看，則以類比IC設計工程師平均年薪176.2萬元最高。

2024-11-21 11:06
輝達發財報股價跌！陸行之：投資人被餵毒　憂台積電拖下水

輝達發財報股價跌！陸行之：投資人被餵毒　憂台積電拖下水

在NVIDIA發布財報後，知名半導體分析師陸行之發文表示，NVIDIA盤後小跌，盤後表現比上季度好，不過分析師胃口越來越大，公司越來越難為了，他也憂心半導體業整體何時會和AI熱潮脫鉤，脫鉤後是否會拖台積電下水。

2024-11-21 10:01
年終獎金掀牌！企業預期1.12個月　金融業1.88個月13連霸

年終獎金掀牌！企業預期1.12個月　金融業1.88個月13連霸

2024年接近尾聲，大多數員工都相當關心今年可以領到多少年終獎金，根據104人力銀行調查，有99.5％企業預期會發年終，平均發放1.12個月，與去年相比約略增1.2天薪資；其中，以金融業1.88個月居冠、住宿餐飲業0.69個月最低。

2024-11-21 10:35
華航65周年交出亮麗成績單　董座謝世謙：明年展望「樂觀」

華航65周年交出亮麗成績單　董座謝世謙：明年展望「樂觀」

華航（2610）今日舉行法說會，董事長謝世謙表示，今年前3季獲利達103.7億元，剛好在公司65周年慶，交出一張漂亮的成績單，65年周年慶是個轉捩點，以往談到展望都是說「審慎樂觀」，但對於明年市場預估，謝世謙直接說是「樂觀」。

2024-11-21 15:03

讀者迴響

熱門新聞

謝宜容3聲明：身故事件與本人領導無關

快訊／5張7-8月千萬發票沒人領　嘉義停車100元中大獎

謝宜容超硬身家曝！一路高升被封「公關高手」

謝宜容委任律師發12大聲明：網民公審

謝宜容霸凌害命　扯「通靈」：死者感謝給很多愛

快訊／謝宜容涉霸凌　勞動部考績會：2大過免職

8銀行搶祭台幣高利定存　2家年息衝上2.2%

勞動部公務員輕生　謝宜容律師：「通靈說」是良善動機

即／美股三大指數走低　台積電ADR、輝達跌超2%

輝達發財報股價跌！陸行之：投資人被餵毒　憂台積電拖下水

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

黃國昌爆謝宜容「宴請友人」　一餐4萬2全民買單

《影后》史艾瑪沒繳過房租！林廷憶：我有XD　脫光勾引薛仕凌..他上戲前狂吹口哨

日本人被台式應援震撼！加入《台灣尚勇》大合唱

外婆要回家！2娃不捨凝望　網見萌背影：腿庫肉太吸睛

台委大戰中華隊上場熱身！　王建民、林岳平現身傳接球

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366