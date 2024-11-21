三商壽辦理3億元現金增資　每股發行價6.3元

▲三商美邦人壽。（圖／資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
三商壽（2867）今（21）日公告11月13日董事會決議通過辦理3億股現增，每股發行價為6.3元，募集金額約18.9億元，員工認股發行股份總數之10%，原股東認購比率發行股份總數80%，資金用途充實營運資金、強化財務結構並提升資本適足率。
三商壽到今年中資本適足率（RBC）約150.99%，未達200%法定規定，日前該公司董事會通過公開募集發行10年期次債額度100億元及辦理普通股現金增資發行3億股，其中，現增預計在今年底完成，發債100億元預計1年內完成。
三商壽今年前三季財報自結稅後淨利為26.9億元，擺脫去年同期虧損命運，每股稅後盈餘0.52元，淨值為440億元，較去年底增加40.6億元，淨值比為3.15%，較去年底增加0.18%。目前總資產達1.6兆元，較去年底成長5.4%。
在權益投資方面，台灣50反1 ETF已全數出清，權益類投資已實現獲利較去年同期增加36.3億元。伴隨美國聯準會降息政策對債券市場帶來有利影響，前三季彈性配置債券型ETF部位，使得經常性收益穩定成長且較去年同期增加11.9億元；同時，在不動產投資方面，由於原自用環球世貿大樓轉列為投資用不動產，在陸續完成出租作業後，可帶來長期且穩定之租金收入。
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