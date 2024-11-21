三商壽辦理3億元現金增資　每股發行價6.3元

證交所：上市6檔明起暫停融資融券交易 5家恢復

證交所今（21）日公告6檔上市公司淨值低於票面，明（22）起暫停融資融券，另有5檔上市公司因每股淨值已回復至票面以上，恢復融資融券。

華航明年復飛關島、奧克蘭 看票價仍能維持高檔

華航（2610）今日舉行法說會，經營團隊指出，明年客機新航點將復飛關島、紐西蘭北島的奧克蘭，貨機則會在明年2月開啟加拿大多倫多包機；針對票價，預期明年票價仍能維持相對高檔，但會有一點下滑。

抽中拼賺逾8萬！LINE Pay上市申購下周起跑 一張要50.8萬

第三方支付業者LINE Pay（連加網路商業股份有限公司、股票代碼7722）配合上市前公開承銷，公告將於下周一（25日）起展開3天申購期，每股申購價格高達508元，也就是參與抽籤一張要價50.8萬元，此次公開承銷張數1748張，每戶申購1張，11月29日抽籤，新股定12月5日掛牌。

快訊／5張7-8月千萬發票沒人領 嘉義停車100元中大獎

今年9-10月統一發票即將在下周一（25日）開獎，不過財政部統計7-8月統一發票兌領情況發現，還有5張千萬元特別獎沒有人來領，有人在嘉義嘟嘟房花100元停車就幸運中大獎。若加上4張200萬元特獎與4張100萬元雲端發票獎待領，共13名幸運兒還沒現身，財政部呼籲明年1月6日前要領走，以免和財神爺擦身而過。

下市可能性再增！ 美超微收那斯達克發函「未遵守上市規則」

根據外媒報導，對於看好美超微的多頭來說，現在的局面是一個毀滅性的發展，美超微要求額外時間提交必要財務報表的請求已被拒絕，可能導致美超微從交易所下市。根據最新消息，美超微電腦已經收到了納斯達克交易所的一封正式信函，信中稱該公司「不符合納斯達克上市規則5250(C)(1) 」。

你有領到？ 人力銀行：千萬勞工今年平均年薪80.2萬元

你有領到嗎？104人力銀行公布《2024-2025台灣地區薪資福利調查報告》，今年千萬勞工平均年薪為80.2萬元，其中以半導體業103.5萬元最多，若以職務來看，則以類比IC設計工程師平均年薪176.2萬元最高。

輝達發財報股價跌！陸行之：投資人被餵毒 憂台積電拖下水

在NVIDIA發布財報後，知名半導體分析師陸行之發文表示，NVIDIA盤後小跌，盤後表現比上季度好，不過分析師胃口越來越大，公司越來越難為了，他也憂心半導體業整體何時會和AI熱潮脫鉤，脫鉤後是否會拖台積電下水。

年終獎金掀牌！企業預期1.12個月 金融業1.88個月13連霸

2024年接近尾聲，大多數員工都相當關心今年可以領到多少年終獎金，根據104人力銀行調查，有99.5％企業預期會發年終，平均發放1.12個月，與去年相比約略增1.2天薪資；其中，以金融業1.88個月居冠、住宿餐飲業0.69個月最低。

華航65周年交出亮麗成績單 董座謝世謙：明年展望「樂觀」

華航（2610）今日舉行法說會，董事長謝世謙表示，今年前3季獲利達103.7億元，剛好在公司65周年慶，交出一張漂亮的成績單，65年周年慶是個轉捩點，以往談到展望都是說「審慎樂觀」，但對於明年市場預估，謝世謙直接說是「樂觀」。

新青安10月受理、撥貸雙雙跌破5千戶 4行庫放款低於300件

財政部國庫署今（21）日公告10月底新版青年安心成家放款情形，在抑制房市的策略下，出現受理、撥貸各僅達4599戶與4682戶，雙雙跌破5千戶，其中兆豐銀、彰銀、一銀、華銀等4家銀行不論受理或撥貸皆不到300戶，行庫審慎「挑案」，假性需求也因此退散。