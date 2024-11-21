晶華聖誕點燈　董座潘思亮看川普上任「美國會好、台灣會更好」

▲晶華酒店今晚舉行耶誕點燈儀式，董事長潘思亮、總經理吳偉正攜手嘉賓一同點亮聖誕樹。（圖／記者湯興漢攝）



記者廖婕妤／台北報導

晶華酒店（2707）今日舉行聖誕樹點燈儀式，董事長潘思亮受訪時談到川普上任後的影響，他表示，川普上任，美國會大好，川普已經當過一任總統，他當總統時好的會更好、不好的會更不好，其實當時台灣混得還不錯，所以基本上，台灣跟美國的運氣會一起走，所以美國會好、台灣會更好。

談到明年觀光業的景氣，潘思亮認為，國人出國今年應該是到頂點了，明年不管是外國人來台灣，或是國旅，應該會比今年好；從晶華來看，明年絕對會比今年好很多，產業趨勢應該是不錯的，川普上任後，台灣地位越來越重要，我們會更好、讓更多人來。

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潘思亮指出，台灣觀光客變少這是正常的，畢竟自己人都往國外跑，台灣在觀光的定位要更明確，受到地緣政治影響，全世界對台灣的印象是比較碎片的，台灣定位要更明確。

潘思亮也重申，現在各行業都還是缺工，尤其是住宿觀光這個產業，這個問題還是要看政府政策，可能要開放更多的學生，要把人留下來；服務業、觀光業不准有外籍移工，要透過更多學生來補這塊的缺額，且因為地緣政治關係，台灣有機會變成全世界學習中文的中心，台灣的觀光真的不是只有純粹的觀光。

此外，針對職場霸凌議題，潘思亮說，重要的是把公司企業文化打造好，我們的文化是將心比心，己所不欲勿施於人，所以基本上對待同仁跟對待客人是一樣的。

▲晶華酒店今日晚間舉行一年一度的耶誕點燈儀式，與Harry Winston聯手打造國內市內最大最高的耶誕樹。晶華酒店董事長潘思亮與總經理吳偉正攜手嘉賓，一同點亮溫馨亮麗的耶誕樹。（圖／記者湯興漢攝）