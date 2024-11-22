比特幣衝10萬美元　「川普概念ETF」00909 逆勢重挫下跌3.7%

▲比特幣。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／台北報導

比特幣衝10萬美元新天價，連帶持有加密貨幣相關供應鏈的台灣ETF國泰數位支付服務（00909）受惠，統計川普當選美國總統以來，股價短線漲幅超過2成，但今（22）天早盤暴量下跌，一度重挫3.7%，最低跌到34.85元，料短線漲多投資人先行下車獲利了結。

川普重回白宮，他的立場支持加密貨幣，11月6他當選下一任美國總統之後，比特幣從6.94萬美元附近，昨美國盤突破9.9萬美元，逼近10萬美元，短線漲幅44%之多，這股熱潮也吹向相關供應鏈，00909所持有加密貨幣相關供應鏈也跟受惠。

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根據《彭博資訊》報導，川普團隊正考慮在白宮設立一個新職位，專門負責加密貨幣政策，目前正評估適當人選，倘若白宮最後若真的開出此新職位，這也凸顯數位資產產業對美國新政府的影響力。

00909在2022年7月13日成立，主要追蹤 「 Solactive 全球數位支付服務指數」 ，因投資全球加密資產交易所、挖礦、 GPU 晶片等產業 為目前全台唯一與虛擬資產 、比特幣相關的 ETF，第一大持股MicroStrategy（7.55%）是全球持有最多比特幣的上市企業、其他成分股像是Robinhood羅賓漢(加密資產投資平台)MARATHON(最大比特幣挖礦公司之一)、Coinbase(美國最大加密貨幣交易所)。

00909至今天早上10點40分，成交量逼近7000張，與昨日全日交易量9000張相去不遠，料短線漲幅已大，部份投資人先行下車獲利了結。