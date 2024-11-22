台泥和平電廠2040年除役　加拿大電芯廠計畫喊卡

▲台泥董事長張安平。（圖／台泥提供）



記者廖婕妤／台北報導

台泥（1101）今日舉行法說會，董事長張安平指出，旗下和平電廠將啟動與台電2027年後的續約計畫，但燃煤機組2040年達到設計年限，屆時將正式退場。此外，加拿大電芯廠建廠計畫也喊停，能元科技已回覆加拿大政府不會繼續進行下去。

張安平表示，和平電廠是台灣東部發電量最大的電廠，提供宜蘭約95%、新北市約20%的用電需求，供應全台近4%電力，更是目前台灣北東電網極為重要的供電來源，肩負支持國家能源轉型政策及電網穩定需求，將責無旁貸啟動與台電2027年後之續約計畫，但因燃煤機組將於2040年達到設計年限，到時就會正式退場。

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張安平也證實，加拿大電芯廠建廠計畫喊停，主要是因為同時間宣布在美加建超級電芯廠的公司全部喊停，「一個國家供應商要靠單一公司撐起來是不可能的」，所以能元科技已回覆加拿大政府不會繼續進行下去，在台灣小港廠產能沒有完全用到效率之前，很難到外面再開新的廠。

此外，台泥也證實旗下電芯品牌Molicel已經打入AI供應鏈，自Q4開始，正式出貨5kW BBU電池給一家全球知名雲端服務商，也正與另外3家BBU客戶開發下一代電池。

另台泥在歐洲儲能與充電建置也快速增長中，子公司NHOA在全球併網及在建的案場總容量已達2433 MWh，Atlante已完成建置及在建中的充電點總數達到5313個，這些站點廣泛分布於義大利、法國、西班牙、葡萄牙、荷蘭及英國6個核心市場，深植於主要高速公路和核心零售地點。