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台灣Pay紅利點數縮水第1槍　合庫銀明年起調降至1.5%

▲合庫銀總部。（圖／資料照）

▲合庫銀總部。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

合庫銀公告，「台灣Pay紅利點數」明年1月1日起大調整，由現行「筆筆消費回饋2%」降為1.5%；不過原設定「5元級距制」改為交易金額1.5%（小數點後4捨5入），換算單筆交易金額4元以上可累1點紅利，等同降低累點門檻。

▲▼合庫銀公告明年起調降台灣Pay紅利。（圖／翻攝合庫銀官網）

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▲合庫銀公告明年起調降台灣Pay紅利。（圖／翻攝合庫銀官網）

合庫銀公告指出，目前原設定台灣Pay每筆交易5元累積1點紅利，並以5元及其倍數為級距累積，舉例來說，若台灣Pay交易17元，可累積3點紅利；但明年起，若交易金額4元，因為換算紅利點數達0.6點，可以四捨五入成1點，起算門檻略低。

台灣Pay（台灣行動支付）是國內常見行動支付，大股東除了中信銀、國泰世華銀以外，其餘多由財金公司、合庫銀、兆豐銀等泛官股單位持組成，據公司官網公告，台灣Pay紅利點數指定銀行金融卡適用，包括台銀、土銀、合庫、一銀、華南、彰銀、兆豐與台企銀都針有刷卡綁定台灣Pay紅利點數消費回饋。

不過多家銀行皆公告台灣Pay紅利點數回饋合作只到今年底，明年方案尚未明確公告，行庫中僅合庫銀率先表態調整。

台灣Pay官網則指出，台灣Pay紅利點數10點可依銀行規定，在後續消費時折抵1元，若以支援銀行「行動銀行APP」或台灣行動支付APP，使用台灣Pay掃碼交易即可獲得紅利點數回饋。

關鍵字： 台灣Pay合庫銀紅利點數交易金額支付方式

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