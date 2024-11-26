杜老爺冰淇淋母公司「皇家可口」登興櫃　首日漲逾50％

▲皇家可口董事長周明芬。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

南僑（1702）旗下小金雞皇家可口（7791）今（26）日以每股61元登錄興櫃，早盤最高漲逾50％至92元；皇家可口今年前10月合併營收達23.3億元，稅後淨利為3.49億元，EPS為4.99元，其中，冰品業務銷售過去3年年複合成長率逾20.7％，急凍熟麵今年上半年營收也加速成長、年增10％。

皇家可口表示，目前冰品約佔營收70％至80％，急凍熟麵則約為20％至30％，兩者皆具有B2B及B2C市場客戶；除自有品牌外，也協助B2B客戶開發ODM、OEM商品，成為台灣市場中開創聯合品牌的先鋒，更遠赴日本請專業工廠為皇家ODM冰淇淋點心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

皇家可口指出，近年外食、中食蓬勃發展，為旗下急凍熟麵帶來眾多新客戶與新商機，在全台餐飲業者中，皇家已占有2.5萬戶客戶實績，在這個龐大市場中紮下穩定基礎，面對不段增加的餐飲業者，未來充滿機會可期。

展望未來，皇家可口樂觀看待，祭出多元產品線、深化創新營運模式、新設備與新技術、拓展海外市場布局等4箭齊發策略，多樣化、深化旗下冰品、急凍熟麵業務產品，並拓寬產品銷售，上下延伸至年輕化、高齡化市場；看準市場機會，滿足冰淇淋產品多元需求，皇家可口南部台南廠、北部桃園廠皆同步持續更新與新增產線設備，運用新設備與技術充分發揮多元產品跟創新營運優勢，同時急凍熟麵也規劃擴增第3條生產線，最快可於明年Q3投產。

皇家可口指出，多年來營運都維持雙位數成長，冰品更正要走上國際舞台，開拓廣大的外銷市場；急凍熟麵則產品力十足，搶攻便利商店日益增加的中食市場，又擁有印尼清真認證，目前已有雙位數外銷比例，成功導入9個外銷國家，積極擴大客戶群，成為挹注整體營運效益的新成長動能。