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「台灣隊」印上紙鈔！央行評估中　3種方式辦得到

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

「台灣隊」在12強棒球賽事中奪冠振奮人心，外傳總統賴清德也希望500元鈔票上可以加上英雄奪冠影像，不過熟悉鈔券印製與發行流程主管表示，大規模印新鈔成本、工時較長，「可能還沒印好又拿到下個冠軍了」，還不如紀念幣、紀念鈔等機制較可行，央行則表示「有相關意見，將審慎評估。」

了解貨幣印製、發行過程人士透露，不論是印新鈔、紀念幣或紀念鈔，央行都要先克服取得授權的問題，且台幣鈔券換版「茲事體大」，印製一張新鈔的成本約在3至5元之間，全面改版印製成本就要上百億元，還不算回收舊鈔的費用，「花這麼多錢還不如直接支持球員好好打球」。

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但如果是印紀念幣，央行經驗非常豐富，生肖套幣、正副總統就職紀念幣、國家公園套幣等，都是消費者耳熟能詳的商品，不過開模、叫料訂製成本要花上至少半年以上的時間，粉絲等待期較長。

至於印製紀念鈔，不具名的鈔券發行老手指出，「這是最可行的方式」，因為可以限量製作，增加保值紀念的空間，央行在執行上也能避免橫生開支，既可維持粉絲熱度，又不干擾貨幣流通。

不過這名老手也表示，央行過去發行的紀念鈔都以建國百年、新台幣發行50周年等理由為主，從來沒有因為體育賽事創佳蹟而設，缺乏往例可循，能不能執行還要好好研究。

中華隊紀念幣搶灘！　央行催油門最快明年問世

關鍵字： 台灣隊奪冠賴清德央行12強

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