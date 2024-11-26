洪申翰首赴北分署　宣布祭「非常做法」反霸凌

▲勞動部長洪申翰。（圖／記者周宸亘攝）

記者廖婕妤／台北報導

勞動部勞發署北分署發生霸凌輕生案引起全國關注，新任勞動部長洪申翰今（26）日上午前往北分署給同仁打打氣，並宣布祭出「非常做法」，提供同仁只屬於部長、部長室機要的e-mail跟電話，讓同仁可以安心傳達心聲及提醒。

洪申翰昨日正式接任勞動部長，他也提到上任後首個重要的行程，就是在第一個完整的上班天，到北分署探訪，幫同仁打打氣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

洪申翰表示，今日到北分署各層樓、每個工作角落都去看過，也表達我們要一起互相支持，走過艱難的時候，同仁的士氣很低迷，想傳達心聲但可能因為各種原因不敢傳達，害怕內部管道也許會被秋後算帳，因此今天來第一件事情，有提供只屬於我、部長室機要的e-mail跟電話，只有我們有權限，希望讓同仁安心，「這是非常時期的非常作法，有想法可以透過此方式讓我知道、可以反映，當然申訴的管道要健全，但現在是非常時期，因此先這樣做，也需要同仁們的提醒。」強調上任後會全力支持大家，不會讓委屈再發生。

洪申翰也說，現在同仁們工作份量繁重、人力吃緊，還有規定要求，過去要維持整潔所以有考評競賽、花心力檢查等，接下來這樣的做法即刻廢止，維持整潔不用做成競賽，同仁不是小學生，要讓同仁工作安心有尊嚴。