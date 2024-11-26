劉德音首曝退休後「想自行創業」　估川普上任對台影響不大

▲台積電前董事長劉德音（右）獲獎。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

第十八屆「潘文淵獎」頒獎典禮今日舉行，本屆「潘文淵獎」得獎人為台積電前董事長劉德音，劉德音受訪時也針對台美關係表示，川普未來上任後，台灣半導體產業不會有什麼變化，關稅也不會有影響，除此之外，更透露他在從台積電退休後，正考慮自行創業，與母校柏克萊大學籌組智庫。

劉德音表示，在川普未來上任後，他認為不會對台灣半導體有太大變化，因為台灣做製造，美國做設計，應該是互利的。

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除此之外，劉德音也談到退休生活，回到美國後，他每天都可以和家人在一起，至於退休後的重心，劉德音則說，他正考慮自行創業，但並非為了賺錢，想成立非政治性的智庫，攜手母校一起籌組，回歸他想做的研究。

潘文淵文教基金會董事長史欽泰在致詞時表示，基金會自1996年成立以來，始終致力於推動臺灣科技產業的發展，並紀念潘文淵博士對積體電路產業的遠見與卓越貢獻。基金會設立的「潘文淵獎」表揚科技領域具突出成就的業界領袖，自2004年起已累積多位傑出得主，包括張忠謀、施振榮、蔡明介等科技產業的頂尖領袖，這些得獎者共同成就了臺灣在全球科技產業的領先地位。



頒獎人劉兆玄指出，潘文淵獎是臺灣科技界的最高榮譽，素有「台灣科技界的諾貝爾獎」之稱。劉德音博士的傑出成就不僅深刻影響了國家的半導體產業，也在國際上廣受肯定。他的領導與創新使台積電在先進製程及綠色製造等領域屢創新局，彰顯了臺灣在全球半導體產業中的強大實力。



曾繁城則說明，今年由台積電前董事長劉德音博士榮獲潘文淵獎最高榮譽，他在1993年加入台積電，擔任工程副處長一職，建立台積公司首座八吋晶圓廠，主導先進技術事業，並在2000 年台積電購併世大積體電路後出任總經理，順利將世大內部的管理、企業文化改造成為台積電經營模式，備受張忠謀創辦人信任。2018年6 月台積電創辦人張忠謀退休後，接任董事長，2024年6月股東大會後正式卸任董事長職務並退休。



劉德音長期深耕於半導體產業，憑藉其創新精神和前瞻視野，帶領台積電在技術上持續突破，不僅穩固了台灣在全球半導體市場的領導地位，也向世界展示了我們國家在尖端科技上的強大實力。在劉博士領導下，台積電突破了技術的邊界，從先進製程到環保製造，總是站在科技的最前端，開創了無數創新的局面。更重要的是，他始終不忘企業的社會責任，積極投入於綠色製造、可持續發展與社會公益，成為追求創新方面的模範。



面對全球疫情帶來的晶片短缺危機，台積電在劉德音的指導下穩定產能供應，並與慈濟、鴻海聯手捐贈BNT疫苗，以行動支持台灣度過艱難時期，受到國人高度敬重。台積電近年來持續擴大在台灣的先進製程布局，同時積極推動全球化戰略。

