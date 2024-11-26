2萬股東注意！大略-KY未繳財報　金管會：最快明年4／7下櫃

▲金管會。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

上市櫃公司第3季陸續出爐，金管會統計廷鑫（2358）、昶虹（2443）已在今年11月19日終止上市，而大略-KY於8月23日開止交易，若無法6個月期限內補交財報，預估擁有逾2.2萬股東的大略-KY（4804）將在明年4月7日下櫃。

截至今年11月14日上市（櫃）公司應申報家數共計1,844家（含第一上市櫃，不含金控公司），除上市公司廷鑫、昶虹及第一上櫃公司大略-KY等3家公司未如期出具今年第3季財務報告外，其餘公司均已於規定期限內完成公告申報。

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金管會證期局副局長黃厚銘表示，會計師於去年終止委任廷鑫財報查核委任，去年財報起就無法如期公告申報，今年4月8日起遭證交所停止買賣，因6個月期間內無法補交財報，故廷鑫已在今年11月19日終止上市。

昶虹同樣因無法找到新任會計師，同樣未繳交去年財報，今年4月8日起遭證交所停止買賣，因6個月期間內無法補交財報，昶虹亦在今年11月19日終止上市。

至於大略-KY，未如期公告申報今年第2季財報，8月26日雖然召開股東臨時會全面改選董監後，新經營團隊無法取得帳冊，會計師亦無法查核，第3季財報亦未如期公告申報，大略-KY已在今年8月23日起遭停止買賣，若無法明年2月24日繳交財報，將在證交所公布停止交易40天後，也就是明年4月7日終止上櫃。