川普總統首任4年國債增8兆美元　前閣揆：繼續揮霍可預期

▲美國總統當選人川普（Donald Trump）。（圖／路透）

文／陳冲

川普組閣剛剛完成，昨天美國特別檢察官Jack Smith，不甘不願撤銷對川普的起訴，法院也隨即裁准，同時紐約州法院，就川老封口費案件已定罪未宣判的34項罪名，可想而知也會停止訴訟，不過這不表示總統任期後仍會免於訟累。

想到最近一場聚會，熟朋友間無所不談，但有人講到本地Taiwan Plus（編註：公視節目）指川普重刑犯新聞事件，對媒體用字，大夥就有兩種不同意見。有人問我看法，知道這些舊識的個性，曉得在對立氣氛濃厚時，不必直接回答問題，我就表示「請拿出手機，麻煩在搜尋引擎輸入Trump及convictio（定罪）二字，看看有何結果？」，經過一番折騰，在場的朋友，都有共同的反應，英文媒體的用字，幾乎一樣！Trump總與convicted felon（被定罪的重刑犯）同時出現，我的意見是，不論對錯，Taiwan Plus的用字，源自外媒，其實並不預存主觀的偏見。

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接著同一場合，有一位法學先進表示，報載川普曾多次破產，居然可以參選總統？ 沒錯，依照咱總統選舉罷免法第十二條，破產的確是種消極資格，美國是否失之過寬？而川普到底是否曾經破產？記得川老第一次競選時，希拉蕊就曾在辯論時說：you’ve taken business bankruptcies six times（你的企業破產6次），當時川普四兩撥千斤答覆：On occasion—four times—we used certain laws that are there，我是依法實施，（破產）四次，希拉蕊一時語塞。最妙的是，事後有人仔細點算，確有六次，而當華盛頓郵報記者O’Harrow堵麥詰問時，川普毫不遲疑回答：應把前三次算為一次（1991、1992大西洋城三家賭場申請破產，哈！都在大西洋城只算一次）。再加上1992年紐約的Plaza Hotel、2004年的Trump Hotel、2009年的Trump Entertainment Resort，「前科累累」，難怪希拉蕊實在搞不清楚。

其實希拉蕊的用語相當精確，她問的是business bankruptcy，而不是personal bankruptcy，所以申請破產的是公司（川普只是負責人），川普個人從來沒破產過，而且在美國破產（公司或個人）也不是太沒面子的事，不過就是資產不抵負債，法律給予東山再起的機會而已。難怪川普可以毫不慚愧表示，他每次申請都是financially sound move（財務上正當行為），依法論法，倒也沒錯。根據媒體報導，川普每次申請（四次或六次），都是依據Chapter 11（第十一章 公司），而不是Chapter 7或Chapter 13（個人），所以希拉蕊想要用bankruptcy弱化川普，並不成功，在美國用過Chapter 11的公司多著呢！

但是，看倌或許想到破產畢竟是經營不善的結果，如果把國家交給這種人，不挺麻煩？這點也不必杞人憂天，本基金曾多次談過美元的陷阱（於茲不贅），也就是印鈔發債的特權，美國本有印美鈔的優勢，發債又不怕沒人買。川普第一任，上任時美國國債19.94兆美元，已很驚人，卸任時更高達駭人的27.75兆美元，增加國債八兆美元，哈！簡單言之，美國原則上沒啥破產問題，川普繼續揮霍，可以預期。

Taiwan Plus有無誤用Felon一字、法學專家擔心破產人能否適任要職？其實都不是大問題，在政治上（不論國內外），各方固然也關心財務破產，但更煩惱的是政治人物信用破產，乃至名譽破產，更擔心領導人扯謊，信口開河，講話不算話，那才是民眾之悲哀。

至於川普講話是否算回事？有時間，可以讀讀他的談判手冊The art of the deal；沒時間，不妨拿出手機在搜尋引擎輸入關鍵字： Trump（川普） plaza hotel（廣場飯店） home alone（小鬼當家），看看有啥故事？

（本文由前行政院院長、新世代金融基金會董事長陳冲授權《ETtoday新聞雲》刊載，不得轉載）