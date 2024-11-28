ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

川普總統首任4年國債增8兆美元　前閣揆：繼續揮霍可預期

▲▼美國總統當選人川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統當選人川普（Donald Trump）。（圖／路透）

文／陳冲

川普組閣剛剛完成，昨天美國特別檢察官Jack Smith，不甘不願撤銷對川普的起訴，法院也隨即裁准，同時紐約州法院，就川老封口費案件已定罪未宣判的34項罪名，可想而知也會停止訴訟，不過這不表示總統任期後仍會免於訟累。

想到最近一場聚會，熟朋友間無所不談，但有人講到本地Taiwan Plus（編註：公視節目）指川普重刑犯新聞事件，對媒體用字，大夥就有兩種不同意見。有人問我看法，知道這些舊識的個性，曉得在對立氣氛濃厚時，不必直接回答問題，我就表示「請拿出手機，麻煩在搜尋引擎輸入Trump及convictio（定罪）二字，看看有何結果？」，經過一番折騰，在場的朋友，都有共同的反應，英文媒體的用字，幾乎一樣！Trump總與convicted felon（被定罪的重刑犯）同時出現，我的意見是，不論對錯，Taiwan Plus的用字，源自外媒，其實並不預存主觀的偏見。

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著同一場合，有一位法學先進表示，報載川普曾多次破產，居然可以參選總統？ 沒錯，依照咱總統選舉罷免法第十二條，破產的確是種消極資格，美國是否失之過寬？而川普到底是否曾經破產？記得川老第一次競選時，希拉蕊就曾在辯論時說：you’ve taken business bankruptcies six times（你的企業破產6次），當時川普四兩撥千斤答覆：On occasion—four times—we used certain laws that are there，我是依法實施，（破產）四次，希拉蕊一時語塞。最妙的是，事後有人仔細點算，確有六次，而當華盛頓郵報記者O’Harrow堵麥詰問時，川普毫不遲疑回答：應把前三次算為一次（1991、1992大西洋城三家賭場申請破產，哈！都在大西洋城只算一次）。再加上1992年紐約的Plaza Hotel、2004年的Trump Hotel、2009年的Trump Entertainment Resort，「前科累累」，難怪希拉蕊實在搞不清楚。

其實希拉蕊的用語相當精確，她問的是business bankruptcy，而不是personal bankruptcy，所以申請破產的是公司（川普只是負責人），川普個人從來沒破產過，而且在美國破產（公司或個人）也不是太沒面子的事，不過就是資產不抵負債，法律給予東山再起的機會而已。難怪川普可以毫不慚愧表示，他每次申請都是financially sound move（財務上正當行為），依法論法，倒也沒錯。根據媒體報導，川普每次申請（四次或六次），都是依據Chapter 11（第十一章 公司），而不是Chapter 7或Chapter 13（個人），所以希拉蕊想要用bankruptcy弱化川普，並不成功，在美國用過Chapter 11的公司多著呢！

但是，看倌或許想到破產畢竟是經營不善的結果，如果把國家交給這種人，不挺麻煩？這點也不必杞人憂天，本基金曾多次談過美元的陷阱（於茲不贅），也就是印鈔發債的特權，美國本有印美鈔的優勢，發債又不怕沒人買。川普第一任，上任時美國國債19.94兆美元，已很驚人，卸任時更高達駭人的27.75兆美元，增加國債八兆美元，哈！簡單言之，美國原則上沒啥破產問題，川普繼續揮霍，可以預期。

Taiwan Plus有無誤用Felon一字、法學專家擔心破產人能否適任要職？其實都不是大問題，在政治上（不論國內外），各方固然也關心財務破產，但更煩惱的是政治人物信用破產，乃至名譽破產，更擔心領導人扯謊，信口開河，講話不算話，那才是民眾之悲哀。

至於川普講話是否算回事？有時間，可以讀讀他的談判手冊The art of the deal；沒時間，不妨拿出手機在搜尋引擎輸入關鍵字： Trump（川普） plaza hotel（廣場飯店） home alone（小鬼當家），看看有啥故事？

（本文由前行政院院長、新世代金融基金會董事長陳冲授權《ETtoday新聞雲》刊載，不得轉載）

關鍵字： 川普特檢封口費案破產媒體

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

川普關稅效應！台股3檔千金股慘摔　緯穎一張蒸發20萬

川普關稅效應！台股3檔千金股慘摔　緯穎一張蒸發20萬

受到川普關稅2.0衝擊，高價權值股電子股也遭遇空襲，3檔千金股今（27）日承壓下單日皆跌逾百元，以緯穎（6669）單日跌200元、抱一張蒸發20萬元最慘。

2024-11-27 14:06
8檔千億台股ETF！　11月大盤震盪00919獨紅

8檔千億台股ETF！　11月大盤震盪00919獨紅

川普當選，台股大漲大跌表現震盪，使得大盤11月以來呈現-0.62%負報酬，觀察台灣人熱愛的8檔千億台股ETF11月以來含息報酬表現也是跌多漲少，不過值得一提的是，即將在12月配息的群益台灣精選高息ETF（00919）一枝獨秀是績效，11月以來唯一含息正報酬表現最亮麗的千億台股ETF，今（27）日成交量突破10萬張。

2024-11-27 13:27
川普祭關稅　鴻海劉揚偉：國與國之間博弈靜觀其變

川普祭關稅　鴻海劉揚偉：國與國之間博弈靜觀其變

美國總統當選人川普將祭關稅措施，鴻海董事長劉揚偉今天表示，到川普2025年1月上任「還有50多天」，這段期間還有國與國之間的博弈，鴻海「靜觀其變」。

2024-11-27 10:35
輝達AI關鍵贏家換Vishay　郭明錤：取代台達電、英飛凌

輝達AI關鍵贏家換Vishay　郭明錤：取代台達電、英飛凌

知名分析師郭明錤今日PO文表示，NVIDIA AI伺服器與RTX 50系列顯卡的供應鏈為科技業關注焦點，但他最新的調查指出，Vishay是鮮為人知的關鍵贏家。

2024-11-27 15:28
台積電CoWoS先進封裝供不應求　外媒：產能面臨巨大瓶頸

台積電CoWoS先進封裝供不應求　外媒：產能面臨巨大瓶頸

據外媒wccftech報導，隨著市場的巨大需求開始吞噬整個供應鏈，台積電正急於改善CoWoS產能，因為AI市場對其封裝技術需求旺盛，而台積電面臨供應鏈瓶頸。

2024-11-27 10:38
美超微漲1317%後重挫　央行小編驚呼「妖變仙」股價表現

美超微漲1317%後重挫　央行小編驚呼「妖變仙」股價表現

AI伺服器大廠美超微（Super Micro Computer Inc, SMCI）因未能準時提交財報，曾經被投資人稱為「妖股」（lottery-like stock）的美超微，一夕間竟差點跌落神壇，差點變成「仙股」（penny stock）。到底「妖股」是什麼？「仙股」又是什麼？

2024-11-27 09:27
00940完成換股　2檔個股新入榜擠進前十大

00940完成換股　2檔個股新入榜擠進前十大

擁有87.55萬受益人的月配型台股ETF、元大台灣價值高息（00940）上周一（18日）公告換股，並在本周完成，根據統計，長榮（2603）一直穩坐第一大成分股，新增股華航（2610）和群聯（8299）入榜即擠入前十大。

2024-11-27 10:38
川普關稅效應　鴻海盤中失守200元、台積電千元保衛戰

川普關稅效應　鴻海盤中失守200元、台積電千元保衛戰

即將上任美國總統當選人川普表示，明年1月20日上任首日就要簽署行政命令，針對來自墨西哥、加拿大的所有進口商品徵收25%關稅，受到此一利空衝擊，今（27）日鴻海股價開低走低，一度摜破200元大關，來到198元，台積電（2330）勉力守住1010平盤價位。

2024-11-27 09:34
快訊／謝宜容遭境管後首發聲！　「絕對遵守處分」

快訊／謝宜容遭境管後首發聲！　「絕對遵守處分」

前勞動部發展署北分署署長謝宜容涉霸凌今（27）日傳出遭到限制出境，謝宜容隨後發出聲明，強調「絕對完全遵守處分要求，並配合後續相關調查。」

2024-11-27 12:25
川普對中國墨西哥加徵關稅　郭智輝：電子代工廠比較緊張

川普對中國墨西哥加徵關稅　郭智輝：電子代工廠比較緊張

川普上任後揚言要對中國、墨西哥等加徵關稅，而有許多台廠都前往墨西哥設廠，市場憂受到衝擊，鴻海（2317）、電子五哥等電子代工廠今股價重挫，對此，經濟部長郭智輝表示，還沒有收到業界意見，現在EMS（電子代工服務）比較緊張，業界應該有新想法，這個命題不會很嚴重。

2024-11-27 11:19

讀者迴響

熱門新聞

獨／謝宜容辦公室擺設曝光！工業風會客區配綠植牆

限制員工權利新股變化影響　台積電宣布調整今年第2季配息

拼賺7萬！3檔新抽籤股本周申購　力領科技價差最大

川普總統首任4年國債增8兆美元　前閣揆：繼續揮霍可預期

即／大樂透1億一注獨得　獎落台北市

34歲滾出千萬身家　持股竟沒超過3檔

美超微漲1317%後重挫　央行小編驚呼「妖變仙」股價表現

台中「大直」南七期　最受家庭客、高資產族青睞

老AI股「史詩級」飆漲　集團家族進帳134億

2萬股東注意！大略-KY未繳財報　金管會：最快明年4／7下櫃

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

路易莎佈局全球 展店北士科

賈永婕遭爆「做公益只為送女兒上名校」　淚崩澄清：有錢願意分享不行哦？

吉力吉撈曝「盜2壘」原因　球迷笑噴：不會收帳單嗎？

要叫台灣隊還中華隊？蔡其昌：別內耗都是同一隊

周湯豪突被3歲弟叫爸爸　表情慌爆：蛤？台下笑瘋

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366