川普2.0來了！台積電面臨千元保衛戰　基本面最佳保護傘

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者巫彩蓮／台北報導

日前美國準總統川普點名將針對墨西哥、加拿大加徵25%關稅，中國則是10%，受到此一不確定消息衝擊，墨西哥有設廠廠商受到波及，台積電（2330）則再度面臨千元大關保衛戰，投資專家指出，台積電有可能因此擴大美國廠投資，股市最怕不確定因素，才會造成股價回檔，有基本面支撐下，股價應該有撐。

華南永昌投顧董事長儲祥生說，川普向來讓外界捉摸不定，實在很難去預測，從對加拿大課徵25%關稅就反映出來，假設美方要求台積電擴大美國投資，拒絕空間恐怕很小，因此外資調節賣壓也跟著出籠，目前台積電走勢反映消息面預期心理，而非景氣變化波動，以AI、AI PC發展來看，明年台積電每股盈餘55元應該問題不大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台新投顧副總黃文清也說，市場對於川普加徵關稅有所顧忌，中國、墨西哥、越南、德國是美國主要貿易入超國，對於墨西哥加徵關稅可說是手段，目的就是要該國重視邊境非法移民、毒品問題，墨西哥對美國出口大宗包括IT相關、汽車零組件、農產品，後續仍要觀察實際狀況而定。

黃文清認為，川普上台後會加徵關稅是肯定，不確定的是加徵力度及範圍，受到影響較大的是終端品牌，零組件廠或是代工廠通常不是首當其衝，以2018年貿易戰過程，蘋果NB是豁免前例來看，關稅戰還是有例外。

儘管台積電此次股價回檔，並非基本面出現變化，而外資調節造成籌碼鬆動，法人普遍認為，基本面讓下檔有所支撐，觀察重點放在何時外資賣壓減緩。

