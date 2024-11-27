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2023年薪資中位數52.5萬！增幅3年新低　高低差4.05倍刷12年最小

▲上班族示意照。（圖／記者周宸亘攝）

▲上班族示意照。（圖／記者周宸亘攝）

文／中央社

主計總處今天公布2023年工業及服務業全體受僱員工全年總薪資中位數為新台幣52.5萬元，年增1.22%，年增幅為近3年最低，官員說明，2023年雖逢疫後內需服務業表現佳帶動薪資，但製造業景氣趨緩，受僱員工減少、獎金亦下滑。

將員工依薪水由低至高排序，位處中間者薪資即為薪資中位數。舉例而言，若調查5位民眾，將薪資由低至高排列後，中間第3位民眾薪水即為薪資中位數；相較於平均數容易被極端值拉抬，中位數更能反映多數民眾「薪聲」。

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主計總處今天公布，2023年工業及服務業全體受僱員工全年總薪資中位數為52.5萬元，年增1.22%，總薪資平均數為70.1萬元，年增0.71%。

主計總處自2023年起參照「2021年工業及服務業普查統計結果」及「行業統計分類（第11次修正）」校正歷年時間數列資料，若與經校正後歷史資料相比，2023年工業及服務業全體受僱員工全年總薪資中位數年增1.22%，為近3年最低，總薪資平均數年增0.71%，則為近7年最低。

官員說明，雖然疫情後內需服務業表現良好，帶動薪資成長，但製造業逢景氣趨緩、面臨去化庫存壓力，製造業訂單下滑、受僱員工也減少，表現受到壓抑，因此2023年工業及服務業全體受僱員工全年總薪資中位數雖較2022年成長，但年增幅僅1.22%。

外界除了檢視薪資中位數變化，也會參考第1及第9十分位數比值，了解是否出現薪資差距擴大情形。依主計總處統計資料，2023年第9十分位數對第1十分位數比值（D9/D1）收斂至4.05，為至少近11年最低。

官員解釋，數據同樣反映2023年內需服務業及製造業兩樣情，2023年終端產品需求疲軟，產業鏈持續去化庫存，當年度製造業獎金發得較少，反映在D9全年總薪資127.9萬元，年減0.15%，另一方面疫後消費動能回升，內需服務業薪資成長，D1全年總薪資上揚至31.6萬元，年增3.72%，一減一升下，帶動D9/D1比值縮小。

若按廠商行業別觀察，2023年全體受僱員工全年總薪資中位數以電力及燃氣供應業達110.7萬元最高，其次是金融及保險業101.6萬元，出版影音及資通訊業77.3萬元居第3。

至於受僱員工人數較多的製造業全年總薪資中位數為54.4萬元，其中電子零組件製造業、電腦電子產品及光學製品製造業均達80萬元以上；部分工時員工較多的住宿及餐飲業、其他服務業、教育業（不含小學以上各級公私立學校）等均未及40萬元。

全體受僱員工若從性別觀察，2023年全年總薪資中位數男性為56.1萬元，高於女性的49.2萬元；按年齡層觀察，40至49歲全年總薪資中位數為59.4萬元，未滿30歲為45萬元，65歲以上因多屬退休人口二度就業，總薪資中位數為42.4萬元。

關鍵字： 薪資2023年工業服務業製造業

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