第33屆台灣精品獎頒獎典禮　跨產業AI創新與淨零永續產品大放異彩

▲貿協董事長黃志芳(中)、奧運金牌國手王齊麟(左四)和李洋(右四)、評審委員與金質獎獲獎企業合影。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

象徵產業創新競爭力、被譽為產業界奧斯卡獎的第33屆台灣精品獎，今（27）日在南港展覽館2館辦理頒獎典禮，得獎產品展現出台灣業者對於人工智慧技術的敏銳掌握與廣泛應用、推動綠能與永續發展的承諾、以及獨步全球的跨領域整合能力。

經濟部政務次長陳正祺親自到場致詞，並由外貿協會董事長黃志芳揭曉最高榮耀金質獎得主，各國駐台使節及產學界人士也一同到場，奧運羽球金牌麟洋配更驚喜現身，金牌挺金牌，肯定台灣企業的卓越表現。

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▲貿協董事長黃志芳於第33屆台灣精品獎頒獎典禮致詞。（圖／貿協提供）

本屆台灣精品獎共有460家企業近900件產品報名，由上百位國內經驗豐富之產官學界人士組成專業評審團以研發、設計、品質、行銷等四面向層層審查，並以「創新價值」為標竿，選出155家企業286件產品獲得台灣精品獎，晉身品牌國家隊的一員，站在國家級行銷資源的肩膀上，藉此提高品牌知名度、塑造信賴感。

進入到第二階段金銀質獎選拔，更是邀請到曾參與德國創新獎、紅點設計獎、日本戴明獎、英國行銷獎等國際重量級評審團隊來臺親自評鑑，最終共有宏碁智醫、華碩電腦、華廣生技、慶鴻機電、台灣國際造船、臺灣永光化學、巨大機械、明昌國際工業、皇廣鑄造、長瑜企業等10件產品榮獲最高榮譽-金質獎，另有20件產品獲得銀質獎。

▲奧運金牌國手麟洋配、貿協董事長黃志芳(中)、評審委員與金質獎獲獎企業自拍。（圖／貿協提供）

黃志芳致詞時表示，台灣精品計畫成立30多年來，培養出許多世界知名的品牌與隱形冠軍，為台灣的經濟與國際形象貢獻卓著。台灣甫在世界棒球12強賽以永不鬆懈、追求卓越的精神勇奪冠軍，台灣精品獲獎企業秉持著同樣的精神不斷創新，獲得國家認證的最高榮譽，展現台灣的產業實力。

評審委員代表Mr.Gordon Bruce表示，台灣精品獎是最獨特也最具挑戰性的獎項，需兼顧四大評選面向且團隊合作，又如同大自然的演化，隨著不同環境持續變得更好，並勉勵所有企業永不放棄、永遠以顧客100%滿意度為目標。

▲經濟部政務次長陳正祺於頒獎典禮上致詞。（圖／貿協提供）

在本屆選拔中也呼應永續浪潮，除了現場評鑑的產品送退件作業走向全面無紙化外，也鼓勵報名企業加強填寫報名產品的永續作為、提供永續相關認證與永續報告書等證明文件，主辦單位經濟部國際貿易署與外貿協會期盼透過獎項的影響力，來帶領中小企業深化永續相關認知，並逐步推動落實。

每年都可以從台灣精品獲獎名單上看出產業的風向趨勢，資通訊類獲獎產品在本屆首次突破五成(51%)，其次為機械及零組件類(11%)、家用設備及五金建材類(9%)、精密儀器及醫療健康器材(8%)，不僅反映了台灣的產業競爭力，顯示業者廣泛運用最新技術，朝智慧化發展，重視節能減碳，也聚焦政府重視的五大信賴產業，持續創新和精進。

第33屆台灣精品金、銀質獎及台灣精品獎得獎名單，請至台灣精品官方網站查詢：