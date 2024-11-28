觀光旅遊業復甦！11月徵才4.3萬人　一職缺年薪上看200萬

▲桃園機場出國人潮。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

星宇航空（2646）及台灣虎航（6757）接續在Q4上市，觀光旅遊業蓬勃發展，根據104人力銀行徵才資料庫顯示，截至11月旅遊業工作機會數4.3萬個，地勤、空服員、領隊、飯店工作人員等月薪落在3.2萬到6.4萬元；隨著OTA（Online Travel Agent）線上旅行社、高端及永續旅遊興起，旅遊業爭搶人才也擴及工程師、小編、顧問等職務，其中資深工程師年薪上看200萬。

觀光署統計，今年前9月累積已有1,275萬人次出國，年增51.4%。根據104人力銀行觀察，最近十年每年11月旅遊徵才趨勢，疫情爆發前，平均每年11月徵才2.5至2.9萬人，疫情爆發後2020年徵才動能降至2.3萬人，2022年隨國境解封，2024年11月工作機會已增到4.3萬人，兩年反彈幅度達75%。

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旅遊業大復甦，最近3年，希望從事旅遊休閒職類的求職者人數逐年增長，3年成長約7%；104人力銀行用大數據觀察旅遊業主要職務薪資行情發現，空服員平均月薪6.4萬、導遊5.7萬、領隊5.4萬、地勤4.4萬、飯店工作人員3.2萬。

疫情過後，旅遊業除了工作機會增多、求職者意願提升之外，也出現3個新趨勢，第一是數位化，OTA（Online Travel Agent）線上旅行社崛起，旅遊業開始招募工程師，協助設計、規劃線上平台讓使用者擁有更好的體驗，資深工程師年薪上看200萬；行銷模式也從線下大型旅展、企業福委會拜訪等管道，逐步整合導向線上，小編則從低度需求，到近年2年每月已有雙位數的人才需求。

其次是高端化，疫後消費者越來越願意花錢旅遊，也帶動高端旅遊職缺，例如旅遊業顧問祕書，依顧客需求和喜好推薦專屬的旅遊行程，或是高端旅遊規劃師，從旅遊規劃討論、飯店餐廳預訂開始，提供客人精緻的客製化服務、報價，滿足專屬行程需求。

最後則是永續經營化，ESG意識抬頭，越來越多旅宿業者在職缺中提到「永續」關鍵字，期盼經營之際也能降低對環境的衝擊。