台積電2奈米2028年赴美生產　國科會主委：差不多

▲台積電資料照。（圖／記者高兆麟攝）

文／中央社

立委今天關切台積電2奈米製程赴美時程，國科會主委吳誠文重申，台積電2奈米製程將於明年量產，量產以後才會討論此議題，前瞻製程研發一定根留台灣；立委追問，2奈米赴美時程是否會在台灣量產3年後的2028年，吳誠文回應「差不多吧」。

國科會昨天召開第12次委員會議，吳誠文會後受訪表示，台積電2奈米製程將於明年量產，這時候台積電應已進到新一代製程的研發，政府就可以跟台積電討論，是不是要在民主自由友好的國家投資，引發關注。

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國民黨立委葛如鈞今天在立法院教育及文化委員會質詢時，關切2奈米製程赴美進展。吳誠文表示，前瞻製程研發一定會留在台灣。

葛如鈞進一步問會留多久，2奈米應要在台灣量產3年以後，才能赴美設廠，吳誠文卻說明年就要去。吳誠文重申，他是說明年可以開始討論此議題。

葛如鈞追問，最快去設廠的時間，是不是應為2028年；吳誠文回應，「差不多吧」，也可能是2029年、2030年。

此外，民進黨立委張雅琳關切，國科會11月初預告第2波國家核心關鍵技術項目，新增10項技術，包含人工智慧運算的高效能晶片設計技術，以及可運送小衛星入軌的發射載具推進系統設計與製造技術等，國科會何時將召開審議會認定、這10個項目是否可能調整。

吳誠文表示，這10個項目都是經過審慎研議才提出，預告期間產業界沒有特別提出意見，進展相當順利，目前沒有調整，美國也沒有要求須特別注意哪些項目。