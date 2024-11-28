聯邦快遞再度亮相中國供應鏈促進博覽會　廈門到美國增貨運航班

▲聯邦快遞再度亮相第二屆中國國際供應鏈促進博覽會。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

聯邦快遞再度參加本月26日至30日在北京舉辦的第二屆中國國際供應鏈促進博覽會(鏈博會)，聚焦「聯邦快遞 鏈通全球」主題，聯邦快遞全面展示其通過覆蓋全球的服務網路、靈活且有價值的物流解決方案，以及在中國的多項可持續發展創新舉措。該公司在中國大陸營運40年，本月下旬增開廈門到美國貨運航班。

聯邦快遞展區通過模擬模型和多媒體展示，彰顯了公司在航空物流領域的專業能力，及其在維護全球供應鏈暢通，推進全球貿易發展領域的多元化服務和創新解決方案。此外，聯邦快遞強調了其致力於到2040年實現全球業務碳中和運營的遠大目標；展區還特別展示了公司在華運營40年間的關鍵里程碑，及其對中國供應鏈穩定發展做出的卓越貢獻。

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聯邦快遞高級副總裁、中國區總裁許寶燕表示：「作為全球貿易堅定的宣導者和推動者，聯邦快遞始終秉承著為客戶提供一站式可靠的全球配送服務和智慧的數位化解決方案的承諾，賦能其構建更靈活、高效且智慧的供應鏈體系。通過參加鏈博會，我們期待以合作助力增強全球產業鏈和供應鏈的韌性，暢通經濟運行脈絡，為構建更開放、繁榮的未來貢獻力量。」

當前，全球產業鏈與供應鏈正朝著智慧化、綠色化加速升級。中國作為世界經濟增長的重要引擎，在全球供應鏈轉型中扮演重要角色。2024年前10個月，中國貨物貿易進出口總值為36.02萬億元，同比增長5.2% ，為全球產業鏈供應鏈的穩定運行和韌性發展提供了重要支撐。

今年是聯邦快遞進入中國市場40周年。該公司表示將繼續利用覆蓋全球的空中和地面網路以及運輸能力，發揮國際物流企業在產業鏈和供應鏈中的重要作用，促進中國與全球貿易的繁榮發展。

本月下旬聯邦快遞增加中國廈門至美國的國際貨運航線，並啟用廈門國際口岸操作中心。該公司是唯一一家在廈門開通國際貨運航線的國際快遞公司。

廈門航線每週運營五個航班，能夠有效增強聯邦快遞在福建地區的物流網路建設，為中國客戶連接全球市場提供高效、靈活、智慧的物流服務和解決方案。該航線自廈門高崎國際機場起飛，經停韓國仁川，連接美國阿拉斯加州的安克拉治田納西州的孟菲斯，並為廈門高崎機場增添孟菲斯這一全新國際航點。

廈門航線自今年6月開始運營，每週一班，增加班次後，提升至每週五個航班，週二至週六運營，使用B777貨機執飛。該航線可以實現福建地區出口至北美的部分包裹和重貨運輸時間縮短1-2天。