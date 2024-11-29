凱基金前三季EPS 1.7元　 維持長期股利成長

▲凱基金控外觀照。（圖／凱基金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

凱基金昨（28）日舉辦第三季法人說明會，對外公布財務表現及整體營運報告，今年前三季稅後淨利達291億元，與去年同期相比成長約66%，每股稅後盈餘（EPS）1.7元，淨值較去年底增加約430億元，外界關心股利政策，財務長黃碧玲表示，希望維持長期股利穩定。



凱基金表示，今年前三季在集團ONE KGI策略方針與資源整合的帶動下，金控旗下各子公司締造亮眼的獲利表現，未來也將繼續致力於提升股東價值，為集團成長奠定更加穩固的基礎。



凱基金各子公司今年前三季獲利表現穩健，凱基人壽前三季稅後淨利為201.2億元，較去年同期成長78%，其中整體投資收益較去年同期成長19%。保單銷售動能逐漸回升，總保費收入較去年同期成長9%。持續優化商品結構與擴大自有通路，傳統壽險分期繳佔整體新契約保費（FYP）43%，來自業務通路的FYP較去年同期成長43%。



凱基銀今年前三季稅後淨利為43億元，提存前獲利較去年同期成長22%。凱基銀行以擴大資產規模為策略方向，各類放款餘額相較去年同期皆有雙位數的成長率，整體放款餘額較去年同期成長14%。手續費收入年成長達44%，佔整體營收比例持續增加。凱基銀行今年10月取得香港分行營業執照，可望持續強化區域金融市場佈局，並進一步發揮集團在亞洲地區的營運綜效及影響力。



凱基證券今年前三季稅後淨利為81.27億元，與去年同期相比成長51%，主要來自經紀手續費與投資收益的帶動。各項業務市佔穩定維持領先，承銷業務排名第一，經紀業務排名第二。凱基證券積極耕耘財富管理業務，總資產管理規模已達2,833億元，年成長31%，財管相關營收年成長率也達59%。



凱基投信的資產管理規模持續成長，截至第三季底，公募基金管理規模達到2,806億元，在業內排名前十大。凱基投信積極掌握市場趨勢，打造多元的ETF產品線，今年第三季單季的ETF規模成長27%、受益人數成長87%，均高於業界平均。



中華開發資本受到海外投資組合評價波動影響，今年前三季稅後淨利為5.87億。截至九月底，在五檔資產管理新業務的挹注下，開發資本總資產管理規模達546億元，較去年底成長26%。

