6情境明年5月免繳綜所稅　會計師：租屋族迎大利多

▲報稅示意照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

時序進入113年的最後一個月，會計師估算年收入免在明年5月繳交綜合所得稅的門檻，發現租屋族從申報抵減的方式、列舉金額都有明顯利多，成為受惠者。

安永會計師事務所執業會計師楊建華根據113年度免稅額、扣除額資料，針對單身、有配偶、有養育子女等不同狀況進行試算，共整理出6大情境，發現租屋族若每月房租超過1.5萬元，單身年所得62.6萬元以內不用繳稅，堪稱大進補。

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情境1：免繳稅、免申報

對象：單身無租屋

條件：113年所得總額未超過免稅額及標準扣除額總數22.8萬元，不在申報與繳稅追查範圍

情境2：免繳稅、要申報

對象：單身無租屋

條件：113年所得超過22.8萬元，但未達44.6萬元，雖然不用繳稅，但報稅資料要經過公式計算後才能知道要減除「扣繳稅額及可抵減稅額」

情境3：免繳稅、要申報

對象：單身租屋族

楊建華指出，113年度所得申報中有一項「大進補」，租屋特別扣除額從12萬元拉高到18萬元，且從列舉扣除額改為「特別扣除額」，在外打拚租屋的單身族，每月房租超過1.5萬元的單身貴族，可以18萬元特別扣除額用到滿，在這個情況下，113年度綜所稅可免繳門檻將來到62萬6000元。

財政部長莊翠雲也曾向外指出，62萬6000元的免繳所得門檻計算基礎包含免稅額9.7萬元、標準扣除額13.1萬元、薪資所得扣除額21.8萬元、租金扣除額18萬元。

情境4：免繳稅、免申報

對象：與配偶合併申報

條件：113年度合併申報後年收入未達45.6萬元，不用繳稅，也可免申報。

情境5：免繳稅、要申報

對象：雙薪家庭，沒有扶養子女、親屬

條件：113年所得在45.6萬元以上，但未達89.2萬元，依法需要申報

情境6：免繳稅、要申報

對象：雙薪4口之家，養2名子女(6歲以下子女，第1個子女扣除額度為15萬元，第2個及以上子女扣除額度為每人22.5萬元)

條件：113年所得超過45.6萬元，但未達146.1萬元，依法仍需要申報。