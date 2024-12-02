488萬卡友注意！4銀行紅利點數終止萊爾富機台兌換　明年起生效

▲信用卡示意圖。（圖／ETtoday資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

受惠於全台據點遍布便利性，銀行信用卡多年來與超商合作，提供店內多媒體機機直接用信用卡紅利點數兌換超商架上產品，不過在業者系統轉換、銀行成本考量下，已有逾4家銀行各自公告掰了萊爾富ET-Life紅利點數兌換服務，初估共影響488.82萬卡友權益。

包括元大銀行、華南銀行、新光銀行與第一銀行都陸續公告明年起終止與萊爾富的「Life ET生活便利機」紅利點數兌換，華南銀行、第一銀行官網都解釋，主要是配合萊爾富業務及系統調整所致。

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4家銀行至10月底為止，信用卡發行量共達488.82萬張，以第一銀行信用卡流通卡量達153.1萬張最多，其次是元大銀120.92萬張，新光銀與華南銀行各達107.47萬張、107.33萬張。

除了4家銀行信用卡紅利點數明年起在萊爾富ET-Life機台上吃不開以外，台新銀公告，明（2025）年1月1日起，信用卡點數停止在7-11 ibon、OK超商機台兌換商品，也同時停止兌換悠遊卡自動加值折抵金、eTag自動儲值折抵金。

不過台新銀行強調，目前主要透過Richart Life APP提供服務，卡友透過Richart Life APP可享有包括信用卡未出帳消費100%帳單折抵、台新Pay於全台7萬家合作商店100%消費折抵、品牌點數即兌即用、Richart Mart商城消費100%折抵與精選好物、品牌序號隨心兌換等好康。