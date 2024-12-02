兆豐、第一金、合庫投信擬「公公併」　有望與民營投信競爭

▲兆豐金控總部大樓外觀。（圖／記者湯興漢攝）



記者張靖榕／綜合報導

市場近日傳出公股金控旗下的兆豐投信、第一金投信及合庫投信正在討論「三合一」整併的可能性，若能成功整併，將成為公股金控首次整併案例，並具有高度示範作用。



兆豐金控暨兆豐銀行董事長董瑞斌早在今年中便提出公股金控整併的構想。他認為，整併公股金控的核心業務如銀行難度較高，應從規模較小且獲利能力較低的子公司著手，包括證券、保險、投信及資產管理等業務，採取「由下而上」的方式，推動整併的成功機率將更高。

據悉，董瑞斌已將相關構想向財政部提出，希望藉由整併提升經營效率，強化公股金控的整體競爭力，並尋求支持。

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目前市場關注的焦點集中在投信業務，兆豐投信、第一金投信與合庫投信的整併討論已啟動。

第一金投信，規模最大，擁有109檔基金，規模約1300億元，去年獲利約1.15億元，EPS為1.92元。

兆豐投信，旗下90檔基金，規模近1000億元，去年獲利約9300萬元，EPS為1.77元。

合庫投信，基金檔數最多，達147檔，但規模僅約500億元，去年獲利約1800萬元，EPS為0.60元。

若三家公司整併後，基金規模將上看3000億元，經營效率與市場地位將大幅提升，甚至有機會與民營投信競爭。

不過財政部長莊翠雲曾表示，公公併牽涉範圍廣，有許多問題要考量，也需要考量股東、員工、客戶的權益與國家整體利益，評估合併後是否能發揮綜效。