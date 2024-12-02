快訊／台積電重回千金股！漲24元至1020　指數漲逾350點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面收漲，台股今（2日）以22456.5點開出，指數大漲194.0點，漲幅0.87％。開盤2分鐘，指數漲逾354.14點，衝破22600點整數關卡。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲24元來到1020元，漲幅2.41％；鴻海（2317）上漲3元至198.5元；廣達（2382）上漲4元至295元；陽明（2609）上漲1.2元來到74.4元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.01元至9.34元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲188.59點或0.42％，收在44910.65點；標準普爾500指數上漲33.64點或0.56％，收6032.38點；那斯達克指數上漲157.69點或0.83％，收在19218.17點；費城半導體指數上漲73.55點或1.52％，收4926.56點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|44910.65
|▲188.59
|▲0.42%
|S&P500
|6032.38
|▲33.64
|▲0.56%
|NASDAQ
|19218.17
|▲157.69
|▲0.83%
|費城半導體指數
|4926.56
|▲73.55
|▲1.52%
資料來源：證交所
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