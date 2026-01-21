租賃業挺中小企業突破關稅寒冬 　學者：完善法規防風險

▲座談會由中租控股策略長廖英智（左3）擔任會議主席與引言人，台灣大學國發所教授暨歐盟莫內講座與公經中心執行長葉國俊（右2）、中華經濟研究院第一研究所兼科技政策。（圖／租賃公會提供）

記者潘姿吟／綜合報導

在全球關稅重新談判的壓力下，國內銀行對中小企業貸放增長停滯，台北市租賃商業同業公會首次攜手台灣大學公共經濟研究中心與臺灣韌性社會研究中心，日前於台灣大學社會科學院舉辦產學交流座談會，學界肯定租賃業力挺中小微企業，突破關稅困境度過寒冬的金融中介價值，同時，建議政策透過完善現有法規，防止系統性金融風險。

這場「關稅壓力下租賃業如何精進企金融資支持產業發展」座談會，由中租控股策略長廖英智擔任會議主席與引言人，學界出席人員包括台灣大學國發所教授暨歐盟莫內講座及公經中心執行長葉國俊、中華經濟研究院第一研究所兼科技政策評估研究中心副研究員吳明澤、臺灣金融研訓院副研究員謝順峰、中山大學中國與亞太區域研究所副教授林雅淇等學者，以及台北市租賃公會秘書長林逸民出席參與座談。

廖英智表示，租賃業在整體經濟中扮演著不可或缺的關鍵角色，特別是為面臨資金融通困境的中小企業，提供具備彈性與靈活度的融資選擇，協助企業順利完成設備採購、轉型升級。以中租控股為例，深耕中小企業需求，以「產業專家」深入了解各產業鏈的差異，透過多元且高彈性的融資方案，成為客戶強大的支持力量，並將台灣成功經驗輸出至中國大陸與東協等地區。長期以來，實踐社會責任，近期在花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害發生後，主動針對花蓮光復鄉等地受災客戶提供協商展延方案，在關鍵時刻為地方產業注入暖流。

吳明澤指出，受全球關稅政策影響，中小企業面臨產品轉入庫存、營運資金周轉不靈的困境；加上近年地緣政治動盪，企業為降低風險將供應鏈遷出中國，更面臨沉重的資本支出壓力。然而，傳統銀行對中小企業的授信門檻較高，加劇其經營難度。相較之下，租賃業展現更靈活的「物權導向」優勢，評估重點在於設備本身，只要設備具備變現價值，即可作為融資基礎。此外，租賃業在跨國授信方面較為便利，能夠支援在海外設廠的中小台商，成為其資金後盾。

謝順峰分析指出，中小企業占全台企業家數高達 98.87%，貢獻近八成的就業機會與五成銷售額，是維繫台灣經濟發展與社會安定的核心支柱。然而，近期受國際對等關稅政策及匯率波動衝擊，石化、紡織、工具機等傳統產業出口表現疲弱，與半導體產業呈現顯著落差。在局勢動盪之際，租賃業者展現優異的信用風險吸收能力，透過多元資金管道協助企業進行設備更新與營運周轉，不僅間接發揮「普惠金融」的功能，更在協助傳統產業度過難關的同時，有助於改善社會的貧富差距，進而提升大眾整體的生活品質。

林雅淇指出，租賃業具備極強的適應力，能為中小微到上市櫃等各式規模的企業，提供彈性資金服務。在當前地緣政治與關稅政策不確定的衝擊下，租賃業能即時挹注資金流動性，協助企業緩解償債壓力並維持穩定運作。此外，透過支持傳統產業，租賃業不僅實踐普惠金融，更在動盪局勢下發揮穩定就業市場的關鍵社會責任。

葉國俊指出，當前社會輿論過度聚焦於租賃業的負面個案，導致產業形象被偏誤樣本所誤導。為了建構具說服力的論點，業界需提供更詳實的追蹤資料進行精細研究，具體展現企業金融對中小企業生存的實質貢獻。事實上，金管會等主管政府機關高度認同租賃業在穩定經濟與普惠金融上的社會價值，其監理核心主要在於防範系統性金融風險。因此，從業人員應維持穩健的經營方向，不應受短期負面輿論左右，而應將溝通重點對接主管機關最關切的風險控管，透過專業數據證明租賃業的穩定性與必要性。

此次座談會透過深度對話，主持人及專家們及時回應各項實務難題，期許能為中小企業在關稅壓力下的生存之道提供分析框架，爬梳產學研界對於精進租賃融資支持、協助傳產轉型的政策建議。