美股七雄不演了！輝達猛攻、特斯拉熄火　AI進入「精準選股」新局　00989A小資最想問：該不該跟？

▲美股「七雄」走勢分歧，但它們在美股市值占比仍高，對指數仍具關鍵影響。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

美股「七雄」不再一起衝。最近幾年幾乎可以閉著眼睛買的科技巨頭，如今走勢明顯分歧——輝達繼續狂飆、字母穩步上漲，但蘋果、特斯拉、亞馬遜跌跌撞撞，從「齊頭並進」變成「各走各的」。法人指出， AI已從搭上題材就會漲，走到「誰能把AI變現」的第二階段，個股差距自然被放大，「買一籃子巨頭就好」的做法，恐怕不是2026年主流。

雖然七雄走勢分歧，但它們在美股市值占比仍高，對指數仍具關鍵影響。不過，最新的市場資金流向已經出現明顯變化，焦點不再只落在七雄，而是轉向資料中心、AI伺服器供應鏈、資安，規模較小題材更靈活的AI受惠股，具體產業甚至還包括金融、工業與醫療等中型股票。

換言之，AI已從少數大型科技股領漲，走向整個產業鏈同步啟動、由多個次產業輪動推升，市場正式邁入「精準選股」的新階段。

雲端四巨頭（亞馬遜、字母、微軟、Meta）持續砸下巨額資本支出，用於訓練AI模型、興建資料中心與擴大雲端算力；輝達仍然是GPU市場的核心，但並非所有企業都能把龐大投資轉為實質獲利。

在這樣的環境下，單押個股的風險明顯提高。AI不再比聲量，而是看誰真的把技術變成營收、毛利與現金流。因此，投資工具也開始升級，主動型科技ETF愈來愈受關注。

被動型ETF必須跟著指數走，遇到科技股走勢差異擴大時，常會發生強勢股追不上、轉弱股又減不掉的問題；相較之下，主動型ETF能順勢調整持股，把資金移到真正受惠的次產業，同時避開走弱個股。以今年的市場主軸來看，能把AI做出成績的企業，就會領先，主動式ETF相對有優勢。

主動摩根美國科技（00989A）近來熱度升高。專家分析，吸引力主要來自三點：第一，鎖定美國科技核心，但不侷限於七雄，布局延伸到AI供應鏈、中游設備、雲端基礎建設、AI軟體與資安等領域；第二，主動式管理可隨趨勢換持股，避免被動承接落後類股；第三，季配息對重視現金流的小資族更具吸引力。

公開資料顯示，00989A持股超過60檔、涵蓋AI產業鏈上下游，成立後規模突破20億元新台幣，市場接受度相當高。

既然七雄走勢分歧、科技類股波動加大，小資族還能怎麼投資？投資專家建議，與其延續「買七雄就好」的老方法，不如把焦點放在真正能把AI變成營收與現金流、具長線競爭力的公司。對沒有時間研究個股、又不想承擔單壓風險的投資人來說，主動式科技ETF是2026年非常值得留意的選項，尤其以可跨產業選股、動態調整的00989A為成為焦點。