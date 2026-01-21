ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

高股息ETF績效不輸大盤！00929展現改版戰力

▲▼ETF,高股息,電子股,00961,00929。（圖／業者提供）

財經中心／綜合報導

台股今年開局延續多頭強勁氣勢，元月以來週週收紅，統計近一周加權報酬指數上漲3.7%，電子類報酬指數同步走揚4.0%，表現相當出色。然而，更令投資人驚喜的是，多檔高股息ETF展現出強大的攻擊力，漲幅超越大盤與科技類股，擺脫過往高股息在多頭市場中漲勢較為溫吞的印象。

觀察近一周績效表現，共有四檔高股息ETF脫穎而出，表現均優於大盤。其中 FT臺灣永續高息（00961）以4.8%漲幅奪冠，復華台灣科技優息（00929）則以4.7%緊追其後。中信成長高股息（00934）與台新AI優息動能（00962）也分別繳出4.2%與3.8%的佳績。值得注意的是，00961、00929與00934的漲幅甚至超越了電子類股，成為盤面上吸金焦點。

其中，00929的選股策略轉型尤其受到市場關注，該檔ETF去年12月完成成分股調整後，投資組合出現明顯變化，首度納入台積電、聯發科、大立光等重量級權值股，同時也配置了如可寧衛等具備政策紅利與環保題材的個股。這樣的調整，成功修正了高股息ETF過往在多頭市場中「漲不動」的短板。

法人指出，台積電與聯發科等權值股是本波台股上攻的主要推手，00929透過納入這些權值龍頭，大幅提升了與大盤漲勢的連動性；而可寧衛則受惠於環保政策與產業需求，成為近期市場焦點股，對00929投組績效亦形成助力。

整體而言，在台股持續強勢、資金偏好大型權值股的環境下，高股息ETF正出現結構性轉型。以00929為例，透過指數規則的升級與成分股的靈活調整，逐步邁向「股息與成長」並進的新階段，使其不再僅具備配息防禦特性，更能在多頭行情中展現攻擊力，成為今年以來高股息族群中表現突出的代表之一。
 

關鍵字： ETF高股息電子股0096100929

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

推薦閱讀

存股族看過來！00929繳出100%填息成績單　配息加碼至0.1元並擁抱AI雙雄

存股族看過來！00929繳出100%填息成績單　配息加碼至0.1元並擁抱AI雙雄

復華台灣科技優息（00929）近期利多不斷，不僅配息金額再次上調，最新每單位配息由0.09元調升至0.10元，年化配息率上看6.6%；更因追蹤指數規則的優化，納入台積電與聯發科兩大科技權值股，整體布局從高股息進化為具備資本利得潛力的攻守兼備型ETF，市場關注度隨之提高。

2026-01-07 09:47
川普推動併吞格陵蘭！「拋售美國」交易再現　股、匯與債市三殺

川普推動併吞格陵蘭！「拋售美國」交易再現　股、匯與債市三殺

美國總統和歐洲領導人因格陵蘭島問題加劇緊張局勢，在周二（20日）市場「出賣美國」攻勢全面展開，股、匯、債三殺。

2026-01-21 09:24
台積電跌35元至1740　台股瀉327點至31432

台積電跌35元至1740　台股瀉327點至31432

美股4大指數全面下跌，台股今（21日）以31749.14點開出，指數下跌10.85點，跌幅0.03％。

2026-01-21 09:02
高股息ETF績效不輸大盤！00929展現改版戰力

高股息ETF績效不輸大盤！00929展現改版戰力

台股今年開局延續多頭強勁氣勢，元月以來週週收紅，統計近一周加權報酬指數上漲3.7%，電子類報酬指數同步走揚4.0%，表現相當出色。然而，更令投資人驚喜的是，多檔高股息ETF展現出強大的攻擊力，漲幅超越大盤與科技類股，擺脫過往高股息在多頭市場中漲勢較為溫吞的印象。

2026-01-21 08:30
市場變幻莫測　川普關稅案法院三度未作裁決、達飛突宣布返回好望角

市場變幻莫測　川普關稅案法院三度未作裁決、達飛突宣布返回好望角

美國總統川普的對等關稅合法性，美國最高法院在美國時間20日上午10點(台北時間20日晚間11點)，第三度未如預期作出裁決；另率先派萬箱船重啟紅海航線的法國達飛航運，昨日宣布因「複雜且不確定的國際環境」，去年開始陸續恢復航行紅海的三條線，都將恢復繞駛好望角。

2026-01-21 01:33
租賃業挺中小企業突破關稅寒冬 　學者：完善法規防風險

租賃業挺中小企業突破關稅寒冬 　學者：完善法規防風險

在全球關稅重新談判的壓力下，國內銀行對中小企業貸放增長停滯，台北市租賃商業同業公會首次攜手台灣大學公共經濟研究中心與臺灣韌性社會研究中心，日前於台灣大學社會科學院舉辦產學交流座談會，學界肯定租賃業力挺中小微企業，突破關稅困境度過寒冬的金融中介價值，同時，建議政策透過完善現有法規，防止系統性金融風險。

2026-01-21 00:55
龍蝦堡建立短鏈經濟　美Luke’s以「一起捕龍蝦」注入新勞動力

龍蝦堡建立短鏈經濟　美Luke’s以「一起捕龍蝦」注入新勞動力

台灣四面環海，海鮮應該是台灣人日常餐桌的一員，但有七成以上的海鮮是進口的，不但運輸高碳排，更沒有直接嘉惠於本地的漁民供應者。這也反映出一個關鍵問題：我們的餐桌美味，能不能同時支持在地經濟、照顧本地漁民？

2026-01-20 23:27
韓劇「公益律師」真有其事　周宇修律師帶路看案例

韓劇「公益律師」真有其事　周宇修律師帶路看案例

由鄭敬淏、蘇珠妍主演的韓劇「公益律師」，以「國民法官轉任公設辯護人」為主軸，描寫男主角姜大衛投身司法第一線，為弱勢族群爭取法律權益的歷程，播出後掀起不少討論，也讓「公益法律」議題受到更多關注。對此，律師周宇修撰文解析提到，劇情中的案件背景，確實參考多起真實社會事件與實務案例。

2026-01-20 22:17
防堵ETF銷售亂象　金管會嚴禁業者引導民眾借貸投資

防堵ETF銷售亂象　金管會嚴禁業者引導民眾借貸投資

ETF成為理財全民運動，市場受益人數來到1200萬人，引發一窩蜂募集同類型商品、基金成立後規模銳減，乃至券商與投信業者存在回單交易…等亂象，金管會證期局副局長黃厚銘今（20）日表示，業者進行ETF相關銷售業務時，不得以不正當方式勸誘，同時禁止引導民眾以「借貸」方式投資基金，如果民眾遇到不當銷售，可檢具證據陳情，查核屬實者，可依法對業者處以警告、糾正甚至行政裁罰。

2026-01-20 20:52
繼達飛之後　馬士基與赫伯羅德的雙子星聯盟將重啟紅海航線

繼達飛之後　馬士基與赫伯羅德的雙子星聯盟將重啟紅海航線

英國海事媒體Seatrade Maritime News報導，馬士基與赫伯羅德合組的雙子星聯盟所經營的印度-中東-地中海航線(ME11)，將跟進法國達飛的行動，重返紅海，通行蘇伊士運河，成為第一組重返紅海的聯盟船隊。由於重返紅海營運成本將大幅降低，業界估計其他船公司營運壓力將加大，如無特殊意外跟進的公司與航線會日益增多。

2026-01-20 20:50

讀者迴響

熱門新聞

美股開盤「道瓊下挫逾670點」！

面板雙雄挫逾4%！群創明出關大股東先砍　友達爆量居成交王

滿18歲「1原因」堅持買儲蓄險！10年後感謝自己

南亞科發重訊：資本支出規畫待董事會審

台美關稅最後談判！　3產品類別曝光

市場變幻莫測　川普關稅案法院三度未作裁決、達飛突宣布返回好望角

華南銀尾牙席開60桌　董座陳芬蘭喊「腰痛」上台抽獎後閃離

鴻準子公司擬「出清群創」！先賣近4萬張賺6.6億　再賣5萬餘張

台美投資2500億「台積電1000億」算在內！　網大讚

台積電跌35元至1740　台股瀉327點至31432

玻纖布廠建榮提前開獎獲利成長15%　連拉4根漲停列注意股

雷虎科技發重訊反擊　告Cheap求償1億

中環賣「176張台積電」　轉買上詮、金像電

低軌衛星飆股金寶、兆赫明起「抓去關」　上市櫃5檔處置股一文看

跳槽一線IC　「領不到台積電一半」他崩潰

租賃業挺中小企業突破關稅寒冬 　學者：完善法規防風險

53萬人心安！00929翻紅走高順利填息　3檔台股ETF除息秀一文看

00929換股戰力大噴發！績效超車00878、0056　強勢登頂高股息ETF冠軍

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學
求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366