高股息ETF績效不輸大盤！00929展現改版戰力

財經中心／綜合報導

台股今年開局延續多頭強勁氣勢，元月以來週週收紅，統計近一周加權報酬指數上漲3.7%，電子類報酬指數同步走揚4.0%，表現相當出色。然而，更令投資人驚喜的是，多檔高股息ETF展現出強大的攻擊力，漲幅超越大盤與科技類股，擺脫過往高股息在多頭市場中漲勢較為溫吞的印象。

觀察近一周績效表現，共有四檔高股息ETF脫穎而出，表現均優於大盤。其中 FT臺灣永續高息（00961）以4.8%漲幅奪冠，復華台灣科技優息（00929）則以4.7%緊追其後。中信成長高股息（00934）與台新AI優息動能（00962）也分別繳出4.2%與3.8%的佳績。值得注意的是，00961、00929與00934的漲幅甚至超越了電子類股，成為盤面上吸金焦點。

其中，00929的選股策略轉型尤其受到市場關注，該檔ETF去年12月完成成分股調整後，投資組合出現明顯變化，首度納入台積電、聯發科、大立光等重量級權值股，同時也配置了如可寧衛等具備政策紅利與環保題材的個股。這樣的調整，成功修正了高股息ETF過往在多頭市場中「漲不動」的短板。

法人指出，台積電與聯發科等權值股是本波台股上攻的主要推手，00929透過納入這些權值龍頭，大幅提升了與大盤漲勢的連動性；而可寧衛則受惠於環保政策與產業需求，成為近期市場焦點股，對00929投組績效亦形成助力。

整體而言，在台股持續強勢、資金偏好大型權值股的環境下，高股息ETF正出現結構性轉型。以00929為例，透過指數規則的升級與成分股的靈活調整，逐步邁向「股息與成長」並進的新階段，使其不再僅具備配息防禦特性，更能在多頭行情中展現攻擊力，成為今年以來高股息族群中表現突出的代表之一。

