董事長秘書月薪80K！「一看工作內容」他搖頭揭內幕：難怪缺人

▲8萬元徵董事長秘書。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名網友表示，找工作做時刷到一個職缺，職稱為「董事長秘書」，月薪高達8萬元，讓他眼睛為之一亮，不過細看工作內容與條件，工作經驗至少8年，英語要求聽說讀寫都精通，要與人員接待以外，還要處理許多行政上的雜事，原PO驚呼「 能擔任秘書都是身心靈強大的人」，貼文掀起討論。

有網友在PTT發文，「秘書工作的薪水多少才合理？」某間公司在徵董事長秘書，月薪開8萬元，具備大學以上學歷，有8年以上的工作經驗，且至少3年以上的高階主管特助或高階主管秘書經驗。工作內容主要負責協助董事長安排行程，隨行陪同，並管理相關文件及追蹤專案進度。

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此外，還需要協助董事長處理會議紀錄及決議事項，並進行專案推動與時程控管。應徵者需具備良好的英文聽說讀寫能力，能夠與外國人流暢溝通，並具備行政管理及組織能力。此外，該企業也特別重視應徵者的個人特質，包括細心、抗壓性高、良好的溝通能力以及善於團隊協作。

貼文曝光，網友直呼8萬太少，「獨立執行專案超出秘書職責太多，8萬想請一個這樣的太超過」、「秘書可以說24小時要待命，8年經驗，包含3年高階秘書經歷，商務英文還能理解，到這邊8萬已經值了，後面專案能力這超出秘書職務，這是小秘書的工作，而且也只是跟進專案組進度。而高階秘書是統籌、分配跟掌握，真的薪水高早就自己秘書室指派了，哪還要外聘」。

也有同業指出，「我是正準備換新工作的秘書應該有資格講一下，基本上就是他上面寫的工作你全都要做，視公司規模大小決定你的事情有多龐大，工作技能確實如他上面寫到的，就是這麼簡單，但是要做的範圍很廣、深度很深」。