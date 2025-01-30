履歷狂投「沒下文」讓他好焦慮！過來人給建議：總比沒收入好

▲原PO目前待業中，一直感到很焦慮。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

對求職者來說，最怕的就是一直沒有下文。近日有網友發文表示，雖然他畢業之後，就將履歷遞給各家公司，然而卻持續處在待業階段，大家在待業期間都會做什麼呢？貼文曝光後，引發網友討論。

這名網友在Dcard上，以「今年畢業還在待業找尋工作」為標題發文，提到他畢業之後，已經將履歷遞給好多家公司，只是目前卻仍在待業階段，為什麼工作這麼難找呢？而現在正待業中的他，也感到非常焦慮，因此想知道大家在待業期間都會做什麼呢？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我自己也是投了好幾家都還沒有消息，雖然投的當下會很焦慮，但就是會繼續看，然後挑到合適的投」、「我也還在找，一直被家人關心，百大缺工是怎樣？還是我太挑了」、「只能繼續投了，我會儘量出門，不然待在家裡會一直被家人關心」。

還有網友建議，「若真的不知道要做什麼的話，可以去就業中心諮詢，他們有開課程且還有補助可以領」、「要不要來甜點店打工？可以一邊慢慢找工作，又有收入，可以配合你的面試時間上班」、「可以嘗試看看每天都更新履歷（不用真的更新資料），這樣做可以讓你的履歷資料比較容易被看見」、「你可以先去報名當工讀生，總比沒收入好」。