非本科0經驗！大公司面試10分鐘就錄取　妹子疑惑…過來人揭原因

▲女網友表示，面試官只談了10分鐘就錄取她了，讓她相當納悶。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

為了得到心儀的工作，不少求職者在面試前，都會用心做好準備、備齊資料。不過，一名女網友透露，自己最近幸運地被一間大公司錄取，該職位她完全沒有相關經驗，她在面試當天也如實告知，然而面試官只和她談了10分鐘就決定錄取，讓她感到有些納悶。貼文曝光後，也引起底下留言區熱議。

原PO在Dcard以「很納悶公司錄取我」為題發文，表示自己最近幸運地被一間大公司錄取，「不過這個職位跟我的大學專業是兩個領域，所以面試時我就跟公司說過，我沒有這類經驗，要學習。現在公司錄取我了，我很意外也很納悶，因為那天面試公司的面試官只跟我面10分鐘而已，我完全看不出她會錄取我的跡象」。

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話題引發討論，不少過來人幫忙解答，指「有可能是公司寧願找完全沒經驗的小白，因為比較好教」、「當公司人事預算有限的時候就會這樣，不是本科系沒關係，只要是個正常人，便宜就好」、「可能因為你年輕便宜又是白紙一張好教吧」、「可能公司要一個好控制、不聰明的員工（只知道做事、沒想法、能力不好的），太聰明很難駕馭，而且公司很難動到他」。

也有過來人分享，「我沒經驗一樣錄取，目前4個月每天準時下班」、「我也很好奇，有經驗且跨領域的知識都有的人卻一直都沒錄取？工作內容都會的人卻沒錄取」、「跟經理面試大概10-15分鐘，進去後經理說，他寧願找沒經驗的親手教，也不要有經驗的來，因為可能會有操作上的不同跟觀念，很容易吵架」、「因為沒經驗所以你不會去質疑，但是你有經驗就不一定了，有經驗會有自己的想法」。

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