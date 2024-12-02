台積電舉行供應鏈管理論壇　頒發當年度優良供應商獎

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

台積電（2330）今（2）日舉辦 2024 年供應鏈管理論壇，並頒發當年度優良供應商獎項。論壇中，台積電首先感謝供應商夥伴過去一年的貢獻，深化台積電技術領先地位，以及拓展全球生產布局，再一次共同成就卓越，為全球客戶釋放創新能量。

台積電表示，本屆論壇以「賦能未來—打造永續半導體生態系」為題邀請主題講者，包括國際永續領域巨擘、氣候及平等倡議者 Paul Polman 分享將永續結合商業策略的洞見，並由專精於運用人工智慧與數據分析優化流程、實現減碳目標的默克集團技術長 John Langan 剖析綠色科技革命。同時，論壇規劃涵蓋先進封裝、材料科技，以及職場性別賦能等多元的分組討論，激盪創新與對話，為供應鏈韌性挹注成長動能。

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台積電董事長暨總裁魏哲家表示：「半導體生態系和全球供應鏈不只是台積公司成功的關鍵，更是塑造未來科技的重要角色。我們除了持續提升策略規劃、增強產能、加強韌性並提升品質，更有責任確保我們的行動對永續發展和經濟帶來正向的價值。透過創新和技術合作，讓我們一起創造一個共好的未來。」

台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永清表示：「隨著全球對半導體的需求不斷增加，我們要仰賴上下一心的供應鏈，共同迎向未來的挑戰並掌握良機。衷心地感謝所有合作夥伴在過去一年的努力，支持台積公司持續成長，特別是先進封裝等製程技術的及時擴充。我們期待與各位持續攜手向前、邁向雙贏。」

台積電董事長暨總裁魏哲家及共同營運長侯永清於活動頒發2024年優良供應商獎項，表彰在創新、技術合作、支援全球量產、綠色製造、系統自動化與建廠管理等方面表現卓越之供應商，感謝其專業服務，帶動供應鏈與相關產業不斷升級。