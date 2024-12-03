謝金河：台塑的苦南韓最知道　石化、鋼鐵、水泥業比台灣還慘

▲股價下跌。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者廖婕妤／台北報導

台塑四寶的股價不斷往下墜，財信傳媒董事長謝金河在臉書上以「台塑的苦，南韓最知道！」為題發文，指出南韓的石化、鋼鐵、水泥產業遭到中國獵殺，現在股價跌得比台灣還慘。

以下為謝金河臉書全文：

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這幾天南韓媒體大篇幅報導南韓四大石化廠的慘況，其中最慘的是樂天化學，第三季本業虧損4136億韓元，換成美元約3億美元左右，這是樂天化學本業的持續虧損。為了救亡圖存，樂天化學一直在賣廠求現。

比較可怕的是，樂天化學股價持續下跌不止，樂天化學從338000跌到62200韓元，今年股價下跌57%，看起來比台塑還慘。跟著樂天化學一起慘的還有韓華化學、錦湖石化、三星化學、SK化學、大韓化纖。

另一個慘業是鋼鐵，浦項是世界級大廠，十幾年前我曾經到訪過釜山的浦項，印象深刻。最近浦項股價從76.1萬跌到28.25萬韓元，和中鋼一樣，浦項也是中國鋼品殺價的受害者，最近浦項把中國最後一座生產線都賣掉。以不鏽鋼為主的現代製鋼股價從63000跌到20100韓元⋯⋯

南韓的水泥產業也很慘，現代水泥股價從91900跌到14030韓元，松信水泥從20200跌到7730韓元，看起來比台灣還慘。

南韓媒體報導，過去南韓八大主力產業，如今只剩一項有優勢，南韓出口前15個主力產品，如今有10項被中國超越，而中國的報價只有南韓30%到70%。

這些遭到中國獵殺的慘業在2015年中韓簽署FTA之際，對中國市場都充滿希望。而在那個時候，台灣的媒體則如喪考妣，都說台灣不用玩了！有人形容這是核爆，鐵達尼號撞到山，台灣經濟將成一片焦土，那個時候的總統馬英九更跳出來恐嚇。

中韓簽FTA的時候，南韓人均所得超過台灣一萬美元，如今台灣後來居上。三星這些年技術遭到中國剽竊，從面板，LED，到手機，如今連記憶體也失去優勢，市值剩不到台積電四分之一。

把南韓帶進中國殺戮市場的，看起來是文在寅政府！