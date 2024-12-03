東洋國產後線抗生素新藥Polymyxin B　12月起獲健保給付

▲台灣東洋。（圖／台灣東洋提供）

記者高兆麟／綜合報導

台灣東洋自主開發治療抗藥性革蘭氏陰性菌感染的後線抗生素「Polymyxin B 國產新療效、新使用途徑新藥」，繼今年 2月取得食藥署藥證後，12月起亦獲健保署健保給付，成為國內治療抗藥性革蘭氏陰性菌感染的健保用藥新選擇。

台灣東洋自製的後線抗生素新藥「Polymyxin B」，不僅是台灣東洋第一個被國際主要抗生素治療指引列為治療建議的後線自製藥物，也是台灣第一個國產新療效後線抗生素新藥，這兩項紀錄成為台灣東洋在後線抗生素領域的雙里程碑。

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抗藥性細菌的感染，不僅會延長病患住院天數也會增加醫療支出，有研究指出，如果不積極採取行動面對抗藥性問題，2025年將會影響全球 2至3.5%的GDP，若以 2%計算，台灣損失將超過新台幣 3000億元；且到了 2035年，全球人類平均壽命可能縮短 1.8 年。為對抗抗藥性細菌帶來的醫療風險與降低健保支出，各醫師學會團體除呼籲重視抗藥性問題外，也鼓勵國內藥廠投入研發來生產符合臨床需求且具高品質的後線抗生素藥物。

因此，台灣東洋自2016 年起投入後線抗生素新藥「Polymyxin B」的研發，並於2024年2月取得藥證，是國內藥廠少數願意投入研發經費、開發國產後線抗生素新藥的成功案例。台灣東洋投入8年時間開發生產的後線抗生素新藥「Polymyxin B」，是採用歐洲高品質原料並在符合 PIC/S GMP 國際製藥規範以及通過歐美查廠的六堵廠生產，由於具備對抗多重抗藥性細菌的能力，包含美國、歐洲、台灣等多個感染症醫學會的治療共識指引，都建議將台灣國產後線抗生素「Polymyxin B」列為治療全身性侵襲性感染的重要藥物。

台灣東洋總經理侯靜蘭表示，「Polymyxin B」不僅可做為醫療團隊在搶救病患緊急時刻的關鍵藥物，更被健保署認可有助降低整體醫療支出，因此獲健保收載造福國內病患。侯靜蘭也說「Polymyxin B」亦成為台灣東洋爭取國內一年新台幣 54億後線抗生素市場的重要優勢，且由於全球都需要新一代的後線抗生素，未來將視海外布局進展、沉穩地將自有產品推向國際。

侯靜蘭指出其擘劃「授權引入國際新藥」、「外銷困難學名藥」、「自製國產新藥」的營運三箭策略，每一箭都有實質進展且穩健成長。「授權引入國際新藥」部分，引進全球第一個獲美國 FDA 核准用於膽管癌的標靶新藥 Pemigatinib、代理全球疫苗大廠 CSL Seqirus 細胞流感疫苗與佐劑流感疫苗以及代理全球鎮靜麻醉新藥 Remimazolam；「外銷困難學名藥」部分，自製研發的微脂體 Lipo-AB 持續穩定出貨美國；「自製國產新藥」部分，後線抗生素「Polymyxin B」也獲健保收載。台灣東洋會持續勤耕本業、穩健布局，為全球醫病提供多元的醫療解決方案，也為公司營運與國際化添加動能。