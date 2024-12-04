長榮航股價續創新高　全新三麗鷗「粉萌機」首航仙台

▲長榮航空第5架三麗鷗彩繪機「粉萌機」。（圖／長榮航空提供）

記者廖婕妤／台北報導

長榮航（2618）今年與三麗鷗攜手推出3架全新Hello Kitty彩繪機，繼首架「閨蜜機」在8月首航芝加哥後，第二架「粉萌機」今日正式亮相首航台北-仙台航線；此外，長榮航今日盤中股價一度衝上45.45元，續寫新高表現。

長榮航今日盤中最高漲約2％至45.45元，續寫下自1999年10月底掛牌以來新高價，終場收45元，上漲0.4元或0.89％，成交量逾6.4萬張。

[廣告]請繼續往下閱讀...

長榮航全新「粉萌機」是首架將全機身塗滿粉紅色的Hello Kitty彩繪機，為慶賀粉萌機首航，特別於桃園國際機場第二航廈舉行「長榮航空 Hello Kitty粉萌機 台北-仙台粉萌派對」活動，從報到櫃檯到候機室，皆精心以粉萌機元素為設計主軸，打造充滿粉色的繽紛視覺。

長榮航Hello Kitty彩繪機，除了現行的「郊遊機」、「派對機」、「夢想機」和「閨蜜機」，再加上今日首航的「粉萌機」，已有5架彩繪機同時翱翔天際，而12月底全新的Hello Kitty彩繪機「糖果機」本尊即將壓軸登場，飛往浪漫花都法國巴黎，未來長榮航空將持續提供創新的精緻服務，為旅客增添更多旅途的歡樂回憶。