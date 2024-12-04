國泰世華銀行舉辦Cathay Run員工路跑　鼓勵同仁Run our way

▲國泰世華日前舉辦Cathay Run，以「Run our way」為號召，鼓勵同仁不論是工作或是運動習慣上，都「一起邁步，走我們的路」。（圖／國泰世華提供，下同）

財經中心／綜合報導

國泰世華銀行長年打造「生活與工作平衡」的職場環境，不僅關心同仁工作狀況，也關懷其和親友的身心健康。日前，國泰世華於新北市大都會公園舉辦「2024 Cathay Run」員工路跑活動，活動現場在銀行董事長郭明鑑鳴槍帶領下，近3,000名員工與其眷屬、朋友甚至是毛小孩一起活力開跑。本次Cathay Run以「Run our way」為口號，希望同仁不論是工作或是運動習慣上，都「一起邁步，走我們的路」，盼讓參與者在健康運動的同時，也感受到國泰集團的活力氣息。

國泰世華銀行表示，健康是無可取代的，因此期望透過多樣化的活動，呼籲同仁要重視健康。而Cathay Run鼓勵同仁和親友以運動促進健康，不只是慢跑，也加入其他運動元素，期望大家找到適合自己的健康促進方式。

Cathay Run活動分為「歡樂跑」以及「接力跑」兩大賽制，「歡樂跑」全程3KM，不管是親友、毛小孩都可以一同參與，當天便有不少毛小孩穿著可愛的寵物號碼布，跟著同仁一起參與「歡樂跑」，這也是Cathay Run的特有的文化，讓參與者以輕鬆愉快的心情揮汗；另一項賽制則為「接力跑」，由4位同仁接力完成總長12KM的路程，一同發揮團隊精神向前邁步爭取最佳成績。一位跨部門組隊的同事表示：「從去年參賽接力跑後，我們就維持每周1～2次團練，很開心能跟這些同事跑到現在，養成固定運動的習慣」。

▲不少同仁帶著家人、毛小孩參與Cathay Run，一起追求健康生活。

活動現場除了跑者的風采與多樣化的活動安排，從主舞台的視覺、拍照拱門、賽道標語，到衣服、毛巾、號碼布與各式貼紙小物，也都充滿巧思。銀行內部設計團隊將團結和傳承的意向，以帶有速度感的圖像元素，結合企業代表色，並搭配可愛的小動物做出變化，將公司的傳統活動，包裝得更時尚、新穎，細緻程度宛如專業的公開比賽。2023年的Cathay Run整體活動視覺設計，更在今年獲得擁有亞洲四大設計獎之稱的K-design，頒發金獎肯定。一名帶著柯基的同仁表示：「蠻喜歡這種能和大家一起出來玩的公司活動，而且寵物號碼布、寵物樣式的紋身貼紙真的都好可愛，會帶回去珍藏。」

▲Cathay Run將團結的意向融入設計當中，圖為接力跑獎牌與帽子。

今年，Cathay Run也再次結合國泰世華為偏鄉學童所籌辦的永續金融探索營，邀請由國泰世華銀行基金會所贊助的卑南國小柔道隊，參加歡樂組路跑，小將們現場展現滿滿活力，彼此打氣，奮力完賽。本次營隊，學童不僅一同參與路跑活動，也透過寓教於樂的課程和互動遊戲，讓孩童們學習正確的金錢知識、建立對反詐騙的認識，亦赴多個台北知名景點參訪，讓小朋友們留下了專屬於同儕間的回憶。

▲卑南國小柔道隊也一同參與Cathay Run，邀請由國泰世華銀行基金會所贊助的卑南國小柔道隊，參加歡樂組路跑。

國泰世華重視企業永續，為促進同仁健康意識，除提供員工定期健檢，打造如減重競賽、健康講座、紓壓活動，以及路跑、桌球等大型運動賽事，並提供運動社團補助，鼓勵同仁發展興趣、強健身心；對外，國泰世華亦積極攜手國泰世華銀行基金會，關注「學童平等受教權」，並贊助偏鄉學校發展如體育、藝術、音樂等特色教育，盼以具體行動育才，期許能幫助社會更好，帶動善的循環。

